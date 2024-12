Toidukoguja: unistame, et iga neljas inimene annetuskorvi midagi poetaks

Toidupanga vabatahtlikud koguvad 6.–7. detsembril kauplustes üle Eesti toiduaineid. Vabatahtlik Kadi Kenk rääkis "Terevisioonis", et toiduabi saab Eestis iga nädal ligi 20 000 inimest, aga tegelik vajadus on veel suurem.

"Kõige olulisem on keskenduda selliste toiduainete annetamisele, millel ei ole kiire riknemiskuupäev, kuigi me püüame võimalikult kiiresti toidu abivajajateni toimetada," selgitas toidupanga vabatahtlik Kadi Kenk. "Annetada võiks kuivaineid, purgitoite, küpsiseid ehk kõike, mis kiirelt ei rikne."

Toidupank aitab ka igapäevaselt toitu päästa, näiteks riknevaid puuvilju ning seepärast nad Kengi sõnul toidukogumispäevadel puuvilju annetada ei soovita ehk toiduained võiksid olla sellised, mis ei ole värsked.

"Inimesed on tegelikult väga lahked ja kui iga neljas inimene annetuskasti midagi poetaks, saaksime väga paljudes peredes jõulutunnet kasvatada. Praegu paneb kasti midagi pigem iga kümnes," tõi Kenk välja.

Toidupank kogub aastas üle nelja miljoni kilo toiduaineid ja jagab selle üle Eesti laiali. "Annetajate abiga kogume aastas miljon kilo toitu," lisas Kenk.

Toidukogumiseesmärk on näidata, et kõigil meil on võimalus annetada ja iga väike annetus loeb. "Soovime kasvatada solidaarsust ja ka seda, et iga hea sõna on samuti teretulnud nii vabatahtlikele kui ka abivajajatele."

Statistika näitab, et praegu inimeste olukord kergemaks ei lähe. "Tähtis on, et meil püsiks see koostöövaim. Igal nädal on ligi 20 000 inimest, kes saavad toiduabi ja isegi kui olukord ei lähe halvemaks, saaksime me jõuda ka praegu rohkemate inimesteni. Vajadus toiduabi järgi niipea ei rauge," on Kenk tänulik iga väikese annetuse eest.

Toidupanga vabatahtlikud on toidupoodides toiduabi ootamas 6.–7. detsembril.