Omastehooldajad: peast on läbi käinud kõige süngemad mõtted

15-aastase üliraske geenirikkega Kelli ema Kaire ja õde Aile rääkisid "Ringvaates", kui raske on vaimselt terveks jääda ööpäevaringset hooldust vajava lähedase eest hoolitsedes. Nii Ailel kui Kairel on käinud peast läbi kõige süngemad mõtted, kuid tänaseks on nad leidnud tasakaalu.

"Neid lapsi on maailmas neli, Euroopas on ta ainus ja kolm sama kirjeldusega last on leitud Jaapanis. Tal on tema isiklik geenirike, mis põhjustab krampe ja sundliigutusi ning selle tagajärjel ka motoorset ja vaimset mahajäämust," rääkis Kaire Parts kümme aastat tagasi "Ringvaatele" antud intervjuus tütar Kellist. "Arstide jaoks oleme me üks suur ilmaime, sest heal juhul pakuti meile üks eluaasta, tänaseks on sellest saanud 15 aastat."

"Eesti puuetega inimeste koja ja Kalev Lilleoru fotonäituse "Omastehooldaja – tavaline eriline imeline inimene" eesmärk on näidata inimestele, kui erinevaid ja tublisid inimesi Eesti erinevates otstes elab ja samal ajal julgustada omastehooldajaid kodudest välja tulema," ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Maarja Krais-Leosk.

Tema sõnul ei ole omastehooldajate puhul enesetapumõtted midagi kummalist või harvaesinevat. "Koormus on väga suur, kui sa pead pidevalt midagi paluma, tõestama, põhjendama, siis see on väga raske."

"See on võitlus, mida ei sooviks mitte ühelegi vaenlasele," ütles Parts igapäevaelu väljakutsete kohta.

17-aastane Aile Parts on ema Kaire kõrval ametlikult õe Kelli kaashooldaja ning püüab ema aidata nii palju kui vähegi võimalik. "Rohkem võiks olla toetust kasvõi selle näol, et inimene tuleb su koju ja toetab sind, laseb sul kasvõi magada või lihtsalt kvaliteetaega veeta oma teiste pereliikmetega," tõi Aile välja.

"Minul on vaimse tervisega olnud ikka väga hull seis," ütles ema Kaire. "Ma tundsin ennast väga suure võlglase ja kerjusena riigi ja omavalitsuse ees."

Abikaasa aitas Kaire madalseisust välja, pärast mida tuli mehel endal suur madalseis. "Siis tuli tema haigus ja täna teda enam meie kõrval ei ole," ütles Kaire.

Vaimselt väga kehvas olukorras oli ka Aile. "Ma ei näidanud mitte midagi välja. Lõpuks lihtsalt varisesin koost," meenutas Aile, kes kannatas kiusamise all.

Täna läheb tal enda sõnul hästi. "Koolivahetus aitas ka. Nüüd on kergem olla," ütles Aile, kes tegeleb väga palju ka koertega.

Hiljuti valiti Aile Pärnumaa kolme tegusama noore sekka. Kaire tegutseb kogemusnõustajana ning juhib Taali vabatahtlikku päästeühingut.