Eesti Raadio mobiiliäpp asendab ERR-i raadiokanalite rakendusi

Eesti Raadio mobiiliäpp pakub mugavalt ühes kohas otse- ja järelekuulamiseks kõikide ERR-i raadiojaamade poolt loodud audiosisu. Seni kasutusel olnud Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio 4 ja Raadio Tallinna eraldiseisvatele mobiilirakendustele rahvusringhääling enam kasutajatuge ei paku ja soovitab kõikidel senistel kasutajatel oma lemmikjaama kuulata edaspidi Eesti Raadio rakendusest. Telefonidesse juba alla laaditud raadiote rakendused küll töötavad, kuid nende kasutamisel võib esineda tõrkeid.

Uued kasutajad enam üksikrakendusi veebipoodidest ei leia. Neid asendab edaspidi Eesti Raadio äpp, mis on kõikidele tasuta alla laaditav nii Google Playst kui ka App Store'ist. Rakenduse leiab otsingusõnaga "ERR Eesti Raadio".

Eesti Raadio audioäpp on arendatud kasutajamugavust ja funktsionaalsust silmas pidades. Kõik otsekuulamise kanalid on leitavad rakenduse ülaservast, et kanalite vahel navigeerimine oleks võimalikult lihtne. Otse-eetrit saab ajas tagasi kerida, kui soov on näiteks saadet algusest peale kuulata. Ka nupu "Otse" alt avanevad kõikide ERR-i raadiokanalite kuulamisvõimalused, sh kavad ja saadete loetelu (Saated A-Ü).

ERR-i kanalite sisu on rakenduse avalehel esitatud teemade kaupa, pakkudes ühe teema sees erinevate raadiojaamade sisu. Huvipakkuvat sisu aitab avastada otsing, kust leiab otsitava nii märksõnade, üksikute saadete kui ka sarjade kaupa.

Rakendusel on lisaks mitmeid mugavuslahendusi, mille kasutamiseks ei ole vaja sisse logida. Mugavamaks kasutamiseks saab luua nimekirju oma lemmikutega ja rakendus annab alajaotuses "Konto" märku, kui lemmikuks märgitud sarja uus osa on äppi ilmunud. Audiosisu saab ka alla laadida, et kuulata saateid internetiühenduse puudumisel – needki saated ilmuvud kontoinfo alla. "Jätka kuulamist" lahendus võimaldab jätkata saate kuulamist kohast, kus see viimati see pooleli jäi.

Eesti Raadio äpist leiab ERR-i erinevate raadiojaamad saateid, üksikuid intervjuusid ja saatelõike ning kontserdiülekanded, aga ka Raadioteatri salvestisi, lastejutte, temaatilisi podcast'e ning valikut telesaadetest (nt "Plekktrumm", "Esimene stuudio", "Kirjandusministri juures").

Ühte keskkonda koonduvad ka Raadio 2 ja Klassikaraadio muusikakanalid, mis pakuvad ööpäevaringselt laia valikut muusikast – kümne erineva muusikakanali seas leiab meelepärase nii jazz'i ja räpi, klassikalise kui ka popmuusika austajad.

Koos ERR-i raadiojaamade ja muusikakanalitega saab rakendusest otse kuulata 14 audiokanalit: Vikerraadio, Raadio 2, Klassikaraadio, Raadio Tallinn ja Raadio 4 ning žanripõhised muusikakanalid R2 Chill, R2 Eesti, R2 Pop, R2 Rap, R2 Rock, R2 Altpop, Klara Klassika, Klara Jazz ja Klara Nostalgia.