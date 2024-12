Haapsalu Itaalia muusika festivalil esineb Umberto Tozzi

Oma karjääri tähistamiseks läheb Tozzi maailmaturneele kontsertprogrammiga "L'Ultima Notte Rosa: The Final Tour". 72-aastane Umberto Tozzi on Itaalia meediale teatanud, et rohkem kui 30 kontserdiga kontserttuur on tema hüvastijätt live-kontsertidega. Kontserttuur sai avapaugu augustis välja müüdud kontserdiga Itaalias ja viimane ülesastumine on järgmise aasta oktoobris Austraalias. Ainus ja tõenäoliselt viimane Eesti kontsert toimub 31. mail Haapsalus Itaalia Muusika Festivalil.

Oma 50-aastase karjääri jooksul on järgmise aasta festivali peaesineja Umberto Tozzi müünud 80 miljonit albumit ja andnud kontserte täismajadele üle maailma. Tema vaieldamatult kõige tuntum hitt "Gloria" valiti aastal 1980 kõige kuulsamaks Itaalia lauluks. Tozzi kuulsaimate hittide hulka kuuluvad lisaks ka laulud "Tu", "Ti Amo", "Stella Stai" ja "Gente di Mare". Umberto Tozzit saadab kontserdil orkester.

Itaalia muusikat esitavad festivalil ka Eesti muusikud, teiste seas eelmistel aastatel üles astunud Susanna Aleksandra & Titoks ja Beati Mandolini, kes tähistavad järgmisel aastal oma kümnendat tegutsemisaastat.