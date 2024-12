Mait Maltis: Vitamiini fenomen on meeletu töötahe

Reedel tuleb üheks õhtuks originaalkoosseisus lavale ansambel Vitamiin ja esitletakse Tiina Jokineni raamatut "Tähekogu Vitamiin". Bändi kunagine solist Mait Maltis ütles, et bändi suure edu taga on meeletu töötahe ja seda on olnud näha ka suure kontserdi proovides.

Mait Maltist valdab enne reedest väljamüüdud kontserti ülev tunne. "Kui ikkagi meenutada neid aegu, mis olid 40 kuni 44 aastat tagasi, kui mina olin Vitamiinis, siis kõik tuleb meelde. Kõik need hetked, mis bändiga said veedetud, kõik need reisid mööda laia Venemaad. Ainult head tunded," tõdes Maltis.

Vitamiinil on olnud palju erinevaid lauljaid. Nende seas ka Anne Veski, Siiri Sisask, Raul Palsner ja ka Marju Länik. "Eks iga laulja on andnud sellele bändile uue värvi. Mina olin ühel aja Maiduga ja laulsime teineteisele ka bäkke, mida teeme ka nüüd Alexela kontserdisaalis. Kui vaadata pilti, mis on raamatu peal, ja millest meie ühtegi sõna lugenud pole, siis viis nendest on homme õhtul ka laval. Peeter Vähi, Rein Laaneorg, Mikk Targo, Mait Maltis ja mina. Ei ole ainult Kulno Luhti, kes läks neli aastat tagasi taevastele radadele," rääkis Länik.

"Minu pilgu läbi oligi üks Vitamiini aastatel 1978 kuni 1984 ja sealt edasi oli hoopis teine Vitamiin. Tulid uued solistid, uued artistid, tekkis natukene teine stiil. Nad ise tunnistavad sama, oleme proovis sellel teemal vestelnud," lisas Maltis.

Vitamiini fenomen on Maltise hinnangul meeletu töötahe. "Oleme hästi palju proove teinud, sest kõik, mis toimus 40 aastat tagasi, oli vaja meelde tuletada. Töötahe on meeletu, kõikidel poistel on kodutöö ideaalselt tehtud, kõik on proovides paigas. Ainult kokkumängimine võtab aega, iga nüansi kallal nurisetakse, aga nii sünnibki korralik produkt," rääkis Maltis.

"Vitamiinil on lihtsalt väga palju laule, mis on rahvale südamesse jäänud. Need on siiamaani meeles ja neid tahetaksegi homme kuulama tulla. Moel või teisel kuuleb tõesti väga erinevaid laule," lisas Länik.