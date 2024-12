Puhastusekspert: tolmuvõtuks on parim mikrokiust lapp

Kolm nädalat enne jõule on puhastusekspert Helge Aldi sõnul hea aeg, et pühadekoristust alustada. Esimesena soovitab ta ette võtta kõrgemad tasapinnad, kuhu tolm kogunema kipub. "Mida tumedam tolm on, seda vanem see on," sõnas ta "Terevisioonis".

Ta selgitas, et tolmu on oluline regulaarselt võtta, sest ka seisev tolm võib tervisele kahju teha. "Õhk liigub, hingame vana tolmu sisse, seal võib olla hallituseoseid, erinevaid lenduvaid orgaanilisi ühendeid. Meie organismil on justkui mingisugune ressurss ja nüüd osa sellest ressursist läheb selleks, et selle tolmuga toime tulla. Ja nüüd tuleb viiruseosake, ressurssi pole ja jäämegi haigeks."

Alt eelistab tolmu võtta mikrokiust lapiga, mitte tolmuimejaga. "Ma ajan selle muidu igale poole laiali, tolm langeb pinnale tagasi ja ma hingan seda tolmuimejaga imedes sisse. Küll aga kui on mingid kohad, kuhu ma ei saa lapiga ligi, siis ma võtan tolmuimejaga ära," rääkis ta ning lisas, et samuti kasutab ta tolmuimejat vaiba puhastamiseks.

Selleks, et oma elu natukene lihtsamaks teha, on Alt kõrgete kappide peale ajalehed laotanud. Nii ei pea ta tolmu isegi lapiga võtma. "Käin ja rullin need tasakesi kokku, viskan ära ja panen uued," õpetas ta.

Lisaks kapipealsetele soovitab puhastusekspert juba ette võtta kraanikausid. "Kui väga hull ei ole, siis see sama mikrokiud lapp – teed märjaks ja ilusti läigib. Kui on natukene käest läinud, oleks vaja happega puhastada, aga enne märjaks ja siis happelahus peale ning pärast hoolega loputada ja kuivatada. Kui teha nii nagu keskmises reklaamis, et on kuiv kraan, hape peale ja pühin, siis ausalt öeldes rikud ära," rääkis Alt.