Jaagup Tuisk asendas tuntud lastelaulu uusversioonis kiisud saatanatega

Kuigi albumi fookus on Tuisu sõnul enda muusikat välja lasta, leiab plaadilt ka kaks kaverit või uusversiooni lugudest "Igavest elu lõppevas öös" ja "Väikesed lapsed kõik magavad juba." "Ma üritasingi võtta mingid elemendid originaallugudest, aga täiesti uues kuues. Unelaulu ma tegingi tegelikult ümber tumedamasse uude võtmesse," sõnas ta.

"Väikesed lapsed kõik magavad juba" on Tuisule oluline, kuna seda laulis isa talle unelauluks. "Selle looga tekib mul alati hubane, soe lapsepõlve helluse tunne sisse," ütles Tuisk.

"Mulle meeldib selle laulu harmoonia, ta ei kõla igava lapselauluna, vaid see lugu on päris kompleksne. Kui ma nüüd hakkasin oma albumit tegema, siis mul järsku klikkis see mõte, et see oleks ilgelt äge lõpp-punkt mu albumile," rääkis Tuisk.

Laul sai albumil aga külge tumeda varjundi. "See tuli sellest, et mind artistina ennast kõnetab selline natuke tumedam, natuke süngem saund heliliselt," sõnas Tuisk. Laulus asendas laulja sõnades kiisud ka saatanatega. "Ma ei tahtnud teha uut lastelaulu, see oli taotuslik, et ma tegin täiesti uue meeleoluga loo. Ta on natuke õudusfilmilik ja ma lisasin taustale linnasumina, et seda meeleolu ja tunnet, mis mul endal seda originaallaulu kuulates tekib," rääkis Tuisk.