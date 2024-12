Eesti aasta kaunim kodu asub Meriväljal

Osalejaid oli Kodu & Aia peatoimetaja Aita Kivi sõnul konkursil üle saja, finaali jõudsid kahe ajakirja peale kokku peaaegu 50.

Kodu & Aia aasta kodu asub Meriväljal. "See on väga mõnus maja Meriväljal, kus on panipaigad väga-väga hästi läbi mõeldud. Kõik ülearune on silma alt ära, nähtavale on jäetud see, mis lisab isikupära ja annab aimu perekonnaliikmete hobidest," kommenteeris Kodu & Aia peatoimetaja Külli Kraneri ja Jako Kruuse kodu.

Kraner ja Kruuse on majas elanud kolm aastat. "Me hakkasime suuremat kodu otsima viis-kuus aastat tagasi, sest me elasime siis väiksemas korteris. Tasapisi jõudsime selleni, et äkki me oleme ikka majainimesed," sõnas Kraner.

"Mina olen siin alates teisest eluaastast elanud, täiskasvanueas muutusin korterinimeseks ja päris mitmeid aastaid mõtlesin, et mina küll majja tagasi ei taha minna, sest kõik need tööd ja tegemised, neid on ikka väga palju. Aga ma arvan, et mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad seda ka nautima," rääkis Kruuse.

Kruuse lapsepõlvekodu lammutati maha ja asemele kerkis uus moodne maja. "See on miljööväärtuslik ala ja siin olid toona väga suured piirangud. Algatuseks me tahtsime teha sellist funk-stiilis maja, mille peale öeldi linnavalitsusest, et unistage edasi," meenutas ta.

Kogu planeering mõeldi eelnevalt väga täpselt läbi, mille käigus tekkis paaril ka mõningaid erimeelsusi, mille puhul leiti kompromissid. "Meil oli mõlemal paar asja, mis peab olema ja siis selle nimel oldi valmis midagi teist ohverdama," sõnas Kruuse, kellele oli oluline paljast puidust sein. Kranerile aga pliit, mille tarbeks käidi mööblipoes isegi liha praadimas.

Enda kodus olemist nauditakse igal võimalusel. "Ma õudselt naudin, kui on kodukontori päev, mulle väga meeldib kodusolemine. Ja teadmine, et nädalavahetusel ei pea kuhugi minema, on ka väga mõnus," sõnas Kraner.