Bruno Mars purustas suure hooga Spotify igakuiste kuulajate rekordi

30. oktoobril kasvas Hawaiilt pärit muusiku ja laulukirjutaja igakuiste kuulajate arv Spotifys 126 miljonini, jättes seljataha The Weekndi, kellele kuulus senine rekord 120,7 miljoni kuulajaga. 3. detsembri seisuga on Marsil juba 136,2 miljonit igakuist kuulajat.

12. novembril sai Bruno Marsist esimene artist, kes ületas 130 miljoni igakuise kuulaja piiri, 25. novembril esimene artist, kes ületas 135 miljoni igakuise kuulaja piiri. 3. detsembri seisuga on Marsil 136,2 miljonit igakuist kuulajat.

Spotify, kellel on lõppemas esimene kasumlik aasta, avaldas novembri alguses, et aktiivseid igakuised kasutajaid on platvormil 640 miljonit. St et 21,3 protsenti kõikidest aktiivsetest kasutajatest kuulavad ka Bruno Marsi muusikat.

Mida kõrgemale tõuseb Marsi igakuiste kuulajate arv, seda kaugemale nihkub ka rekord. The Weeknd, kelle rekordi Mars üle lõi, istub igakuiste kuulajate edetabelis 117,7 miljoni igakuise kuulajaga teisel kohal.

Bruno Marsi ulmelised numbrid teeb huvitavaks fakt, et Marsi viimane sooloalbum "24K Magic" ilmus kaheksa aastat tagasi. Viimane kauamängiv, millel Mars kaasa lõi, on "An Evening With Silk Sonic". See valmis nime Silk Sonic all, kahasse Anderson Paakiga.

Küll aga on Marsil ette näidata 16. augustil ilmunud lugu "Die With A Smile", millel kaasas Lady Gaga. Kergelt soul'ine poprokk lugu sai 20. novembril, kõigest kolm kuud ja neli päeva pärast ilmumist, Spotifys kätte ka miljard kuulamist. Ükski teine lugu ei ole nii kiiresti miljardit kuulamist kokku kogunud.

Mars ja Gaga lükkasid selles võidusõidus teisele kohale Lõuna-Korea poistebändis BTS tegutsenud Jungkooki, kelle lugu "Seven" koos Lattoga sai miljardi kätte 108 päevaga. "Die With A Smile" on nomineeritud ka aasta loo Grammyle.

3. detsembriks on Marsi ja Gaga miljardi otsa tiksunud veel 114,9 miljonit kuulamist. Lady Gagal on 3. detsembri seisuga 110,3 miljonit igakuist kuulajat ja see teeb temast Spotify platvormil kolmandaks kõige kuulatuma artisti. Tema järel tuleb Billie Eilish 103,8 miljoniga, siis Ariana Grande 95,7 miljoniga ja kuuendal kohal istub möödunud aasta kohal varjuna seisnud Taylor Swift 90,4 miljoni igakuise kuulajaga.

18. oktoobril lõi Mars külalisartistina kaasa Lõuna-Korea popstaari, varem tüdrukutebändis Blackpink tegutsenud Rosé lool "APT". Singlil on tänaseks 504 miljonit kuulamist. Võib eeldada, et Rosé arvestatav kuulajaskond Marsi omaga enne ühise loo ilmumist liiga suurel määral ei kattunud, ja seetõttu Mars ka lage tõsta sai. Kindlasti oli arvestatav ülekanne ka Gaga fännide hulgast.