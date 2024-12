Laura Prits: naiste rokkbändis on mingi ohtlik moment juures

Laura Prits rääkis Vikerraadios, et naisrokkareid on vähe seetõttu, et rokk on meestekeskne jõuline muusika, mis ei tundu pealtnäha väga naiselik. Pritsi sõnul on tallegi öeldud, kas ta saaks natuke rahulikumat muusikat teha ning palutud laval nahktagi mitte kanda.

"See oli täielik kokkusattumus, et ma rokkmuusika juurde jõudsin. Olen selle kohta öelnud, et muusika justkui valis mind. Tegelesin freestyle tantsustiiliga ja mulle meeldis alati just hästi jõuline stiil. Ma olin siis ka koorilaulja, hakkasin kahe koorikaaslasega jämmima ja mingil hetkel tekkis mõte trummar ka punti võtta," meenutas Prits.

Ühel hetkel avastas ta ennast bändiproovist. "Läksin esimesse proovi krunn peas ja ema tehtud õunakook kaasas. Ema ütles, et vii poistele kooki, neil on kindlasti kõht tühi ja meestele meeldib, kui sa söögiga proovi tuled, siis jääd meelde, ja jäingi," muheles Prits.

Ta meenutas esimest jämmimishetke kitarri, bassi ja trummiga. "Kui ma siis oma juuksed lahti võtsin, tundsin kohe, et see on koht, kus ma tahan olla. Siis hakkasin rohkem tutvuma rokimaailmaga," lisas Prits.

"Rokkmuusika on väga meestekeskne muusika, sest see on väga jõuline. Ka ise laval olles ma tunnen, kuidas mingi ürgne jõud võtab võimust. Ütlen täitsa ausalt, et siiamaani on mul kogemusi, kui ma kuskile esinema lähen, öeldakse, et kas sa saaksid natuke rahulikumat muusikat teha ja laval nahktagi mitte kanda. Mulle on reaalselt öeldud, et ära palun kanna laval nahktagi. Muidugi ma ei kuula neid," ütles Prits.

Mingi vastuolu selles Pritsi sõnul on, et rokkmuusika ei ole pealtnäha justkui väga naiselik. "Tegelikult annab sinna panna nii palju seksapiilsust ja rokk on väga seksikas. Kui rokkbändis on ainult naised, siis seal on mingi ohtlik moment juures," tõi Prits välja.

"Ma kasvasin justkui popmuusikaga üles, kui ma tantsimisega tegelesin, aga minu süda on kindlasti roki juures ja ma ei taha seda muuta," tõi Prits välja.

"Kui Måneskin Eurovisiooni võitis, tuli justkui roki uus laine. Inimestel on roki jaoks koht südames olemas, aga miks on rokkbände nii vähe, siis see on ju palju suurem organiseerimine kui lihtsalt kuskil magamistoas või stuudios laul arvutis valmis produtseerida. Kui võrrelda sellega, et tüübid päriselt stuudiosse kohale saada. Ilge ajamine on bändi teha, aga see kõik on seda väärt, kui sa saad laval olla koos bändiga ja kütta," ütles Prits.