Liikuvate elementidega Väätsa jõuluvaateaknad ootavad uudistajaid

Väätsa rahvamaja liikuvate elementidega jõuluvaateaknad on särama löödud ning ootavad külastajaid. Suur osa akende mootoritest, ehitusmaterjalist ja tuledest on saadud tänu lahketele annetajatele.

"Kõik 46 akent on särama löödud ning aknad on väga eriilmelised. Neid on kujundanud väikesed lapsed, eakad, professionaalsed kunstnikud ja leiutajad. "Väga palju on liikuvaid elemente," ütles Väätsa rahvamaja jõuluvaateakende koordinaator Evelin Parts "Terevisioonis".

Kõik aknakaunistajad said täiesti vabad käed ehk teha võis kõike, mida suudeti välja mõelda ja ka valmis ehitada. "Meie ettevõtmise suur võlu on see, et meil pole mingeid piiranguid," lisas Parts.

Aknakaunistamist veab kohalik vabatahtlikest koosnev kogukond. "Vald toetab ettevõtmist, aga suur osa tehnilisest materjalist, mootoritest, ehitusmaterjalist ja tuledest oleme saanud lubada tänu annetajatele," ütles Parts, et päris ilma rahata need imekaunid jõuluvaateaknad ei sünni.

Partsi sõnul oli ühel aastal loendajaga võimalik kokku arvutada, et vaateaknaid käis uudistamas üle 10 000 külastaja. "Päevas liigub siit läbi sadu inimesi. Väga paljudes peredes on see kujunenud toredaks jõulutraditsiooniks, et lisaks kirikus käimisele ja jõuluprae söömisele käiakse imetlemas ka Väätsa vaateaknaid, mis annab mõnusa jõulutunde."

2024. aastal valis rahvusvaheline kestliku turismi organisatsioon Green Destinations Väätsa jõuluakende loo "Kogukond, kes süütas jõulutule" maailma 100 parema eduloo hulka.