Koomik Roger Andre jõulusest jaapani omletist: jõhvikad sobivad iga asjaga

"Minu kohta võib professionaalne kokk ka öelda, mind see ei häiri," muheles koomik ja hobikokk Roger Andre. "Ma teen jaapani omletti jõulu moodi. Põhiline jaapani osa on selles, et ma segan pannil omletti pulkadega."

Andre segas munad väikese törtsu piimaga ning valas segu pannile. "Pannil pakin muna kokku," täpsustas Andre.

"Iga päev teen süüa, mulle meeldib süüa teha, ma ei telli süüa. Maitsed peavad olema tasakaalus. Teen köögis alati väikeseid katsetusi," selgitas ta.

Guacamole (avokaadost tehtud dipikaste-toim.) sisse lisas Andre soola-pipart, natuke avokaadoõli ja jõhvikaid. "Siis on see jõulune, jõhvikas sobib iga asjaga," lisas Andre.

Koomik pruunistas viilu ciabattat, pani peale guacamole`i dipikaste ning kõige peale pannil pruunistunud omleti. "Omlett peaks seest natuke toores olema, vaadake Youtube`ist, seal näeb natuke ilusam välja," muheles Andre.

Roger Andre jõulune jaapani omlett Autor/allikas: ERR

Oma tegemistest rääkides tõi Andre välja, et käib iga õhtu baaris või mõnes kõrtsis harjutamas.

"Detsembris teen enda showsid ka. Ma olen huvitav inimene, inimestele on üldiselt meeldinud. Mulle meeldib Nõmme turg, seal ma istun pingi peal. Elu mängib sulle alati mingisuguseid stsenaariume kätte. Sa pead lihtsalt ootama ja kuulatama, see on nagu metsas käimine. Kui jalutad sealt läbi, siis võib olla ei kuule lindu, aga kui korraks seisatad, siis kuuled, et elu käib su ümber. Märkmik on mul kaasas ja panen kõik kirja," selgitas Andre, kust ta saab materjali oma stand up etenduste jaoks.