Kõige populaarsem talvine aialind meie akna taga on rasvatihane

Eesti Ornitoloogiaühing on välja toonud linnuliigid, kes on 15 aasta jooksul jõudnud talvise aialinnuvaatluse esiviisikusse ehk linnud, keda aialinnuvaatlejad on talvel kõige rohkem oma akna taga näinud.

"Kõigil 15 aastal, mil see vaatlus on toimunud, on number üks liik olnud rasvatihane. Talle järgnevad põldvarblane, koduvarblane, rohevint ja leevike. Nende aastate jooksul on viie populaarsema linnuliigi hulka jõudnud veel ka hallvares, siisike ja sinitihane. Teisi liike on nähtud oluliselt vähem," ütles Eesti Ornitoloogiaühingu teavituskoordinaator Eva-Liisa Orula.

Talvine aialinnuvaatlus on Eesti Ornitoloogiaühingu kõige populaarsem vaatlusprojekt. "Igal aastal osaleb 2000–3000 inimest, sealhulgas on nii neid, kes linnuvaatlusega tegelevad üldse esimest korda kui ka neid, kes on tegelenud juba mitukümmend aastat."

Linnuvaatluse populaarsuse põhjuseks on Orula sõnul asjaolu, et linde on lihtne vaadelda ning nende tegevust on ka põnev jälgida.

Facebooki grupis Linnuhuvilised on üle 20 000 liikme.