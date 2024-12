Hedvig Hanson: minu teekond on järjest sissepoole minemine

Laulja Hedvig Hanson rääkis saates "Hommik Anuga", et ta on kadunud suurte lavade ja meelelahutuse jaoks, sest tema teekond on järjest rohkem sissepoole minemine. Aastatega on ta liikunud sinnapoole, et pakkuda oma kuulajale sügavalt läbitunnetatud muusikat, mis võiks publikule rohkem anda kui meelelahutuslik popipauk.

"Kõike, mida olen teinud, olen teinud südamega. Kui kuskilt raadiost tuleb "Neiu mustas kleidis", siis ma olen küll nii tüdinenud sellest, aga las ta olla, kui see paljudele meeldib," ütles laulja ja laulukirjutaja Hedvig Hanson.

"Ma ei ole kuhugi kadunud. Olen kadunud just suurte lavade ja meelelahutuse jaoks, sest seda teevad ja suudavad nii paljud. Minu teekond on olnud järjest rohkem sissepoole minemine. Tahan teha muusikat, mis on mulle hingelähedane," sõnas ta.

Hansoni arvates on praegu meelelahutust üle ääre. "Suur lava, sära ja glamuur on ka nagu sõltuvus. Ma lõin ka ennast täna lille. Oma muusikaga olen aastakümneid sinnapoole liikunud, et pakkuda oma muusikaga eelkõige iseendale midagi, aga sügavalt läbitunnetatud muusika võiks anda ka kuulajale rohkem kui see popipauk."

Hansoni sõnul on ta suures osas koduperenaine, kes vahetevahel teeb muusikat ja esineb.

"Ma näen, et kui minna ainult esinejarada ja loomingurada, siis mõned asjad lähevad tasakaalust välja ja sa ületähtsustad oma loomet. Loodus annab mulle nii palju arusaamist ja selget pilku, et see on mulle väga vajalik. Usun, et loodus peegeldub ka minu muusikas. Loodus on minu kirik. Mulle on väga oluline rahu edasi anda. Eriti ajal, kui ärevust on nii palju ja süvenemist nii vähe. Selline missioon on mul vanusega tekkinud," selgitas Hanson.

Muret tekitab Hansonile tänapäevases popmuusikas see, et hääled enam ei eristu. "Püütakse mingit malli järgida ja ka digitaalselt töödeldakse hääl nõnda ära, et me enam ei erista, kes laulab."

Noortest superstaaridest rääkides toob ta välja, et tänapäeval petetakse noor suure lava ja glamuuriga ära, tema ümber on sajad inimesed, kes sinuga tegelevad, aga võib juhtuda, et siis jääd sa üksi. "Siis on küsimus, mida sa ise suudad teha. Alles jäävadki need inimesed, kel endal on midagi öelda ja kes kõnetavad publikut."

Hanson on jõudnud aega, kus tähtis on keskkond, atmosfäär, keskkond, "Otsin oma kontsertide jaoks erilisi kohti ja lavasid. Suur lava tihti ei sobigi selliseks muusikaks, et publikuni jõuaks see soojus."

Hanson astub tänavu üles kontsertidega Jõulujazzil, kus ta esineb kirikutes koos Marek Taltsi ja Taavo Remmeliga.

Jõulunädalal jõuab argipäeviti Klassikaraadios eetrisse minisari, kus Hanson kulgeb Anna Haava radadel muusikas ja laulus.