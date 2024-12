Heategevussaade "Jõulutunnel" ühendab jõud Vähiravifondiga Kingitud Elu

ETV heategevussaade "Jõulutunnel" teeb oma 25. aastapäeval taas koostööd Vähiravifondiga Kingitud Elu, et koos vaatajatega pakkuda tuge, lootust ja elupäevi vähihaigetele.

25 aasta jooksul on "Jõulutunnel" toonud esile ja aidanud leida lahendusi murekohtadele Eesti ühiskonnas.

"Televaatajad on olnud meie koostööpartnerite vastu erakordselt lahked ja toetanud nende tegevust probleemidele lahendusi otsides," märgib "Jõulutunneli" produtsent ja saatejuht Margus Saar.

Vähiravifond Kingitud Elu on tema sõnul heategevussaate mõtte suurepärane edasikandja. "Eraalgatuslikust fondist on kümne aastaga kasvanud suure ja nähtava mõjuga organisatsioon, kes lisaks abivajajate toetamisele tegeleb pidevalt ka vähiravi teema teadvustamisega. Kasvanud on paraku ka abivajajate hulk, kellele fond koos televaatajate abiga toeks saab olla," ütles Saar.

2014. aastal loodud vabatahtlike annetuste toel tegutsev vähiravifond Kingitud Elu on kümne tegutsemisaasta jooksul toetanud tuhandeid Eesti peresid, aidates soetada vähihaigetele hädavajalikke kaasaegseid ravimeid ja kinkides seeläbi juurde elupäevi ning kvaliteetaega lähedaste keskel.

Vähiravifondi asutaja ja juhatuse liikme Toivo Tänavsuu sõnul on fond suutnud seni toetada kõiki nende poole pöördunud abivajajaid, olenemata sellest, kui vana või noor, või kui kallis on ravi.

"See on väga suur ime. Teeb tänulikuks ja alandlikuks," vaatab ta tagasi kümnele aastale, mille jooksul sai fondist tuge 2700 Eesti inimest.

Käesolev aasta on selle järjepidevuse suure löögi alla pannud, sest abivajavate inimeste arv aina kasvab. "Abivajajaid on palju ja neil läheb erakordselt hästi - nii paljude inimeste ravid muudkui kestavad ja kestavad ning meie toetus püsib. Mida paremini läheb fondi abisaajatel, seda raskem on fondil rahaliselt."

Koos "Jõulutunneli" ja heade annetajate toel loodab fond jätkata ka edaspidi selliselt, et mitte ükski abivajaja ei peaks ukse taha jääma.

Heategevuslik "Jõulutunnel" on ETV ja ETV+ eetris esimese jõulupüha, 25. detsembri õhtul. Inimlike lugude ja kauni pühademuusika kõrval vaatab tänavune heategevussaade tagasi ka viimasele 25 aastale. ETVs juhivad saadet Margus Saar ja Margit Kilumets, ETV+ kanalil Margarita Tanajeva.

"Jõulutunnel" alustab annetuste kogumist detsembri keskpaigas. Vähiravifondi Kingitud Elu saab aastaringselt toetada pangamaksetega või helistades fondi annetustelefonide numbritel: 900 4005 (5 eurot), 900 4010 (10 eurot), 900 4050 (50 eurot).

Heategevuslik "Jõulutunnel" alustas ETVs 1999. aastal.

25 aasta jooksul on televaatajate abil toetatud laste ja täiskasvanute ravi, vähekindlustatud peresid, aidatud soetada vähiravimeid ning mitmesuguseid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid. 2023. aastal kutsus heategevussaade toetama Sünnitusmajade fondi algatust soetada elustamislaudasid ja kuvööse sünnitusosakondadesse Eesti eri haiglates.

"Jõulutunneli" lood ja kohtumised leiab veebist SIIT.

Vähiravifondi Kingitud Elu tegemised leiab nende kodulehelt.