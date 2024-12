Peep Vain: minevikuasjade pärast mul õnneks häbi ei ole

Ettevõtja Peep Vain rääkis saates "Hommik Anuga", et muidugi on ta kahelnud iseendas, aga ühegi minevikuasja pärast tal õnneks häbi ei ole. Vain meenutas, et tema ere põlemine toimus masuajani, siis läks aga kohutavalt raskeks.

"Täna on tähelepanumajandus ja kui sa midagi teed ja ei ütle inimestele, siis sa teed nagu pooleldi või valesti. Kui teed hea asja, siis tuleb ikka öelda," ütles ettevõtja ja koolitaja.

Vaini sõnul pole tema ennast kunagi suurte lavade meheks pidanud. "Pigem just keskmiste. Aga mis puutub suurel laval esinemisse, siis kui sa keskendud ja valid enda jaoks õige suuna ja sihi, ennast täielikult mängu paned, siis sa suudad oluliselt rohkem, kui sa ühel tavalisel reede pärastlõunal julged uskuda enda kohta," selgitas Vain.

Viimane kord üle süte käis Vain üle kümne aasta tagasi. "Tüdinesin sellest ka ära, mingitest asjadest saab kõht täis ja ei taha rohkem."

"Eile just kuulsin sõbra käest, et nüüd, kui Vain on pea nurga tagant jälle välja pistnud, öeldakse minu kohta nii ja naa. Liigse edevuse või esiletükkivuse või enda välja pakkumise koolituste kohta öeldi mulle toona, kui taheti midagi halvasti öelda, et ta võtab rumalatelt raha ära. Et eriti midagi ei anna ja eriti midagi ei ütle, aga lollidelt raha võtab ära. Muidugi midagi sellist ma ei teinud," oli Vain resoluutne.

"Muidugi ma olen kahelnud iseendas. Arenen, siis vaatan eelmiste juttude peale isegi veidi arrogantselt. Kui aga kogu selle rea peale tagasi vaatan, siis rõõmustasin siiralt, et ma ei ole päris nagu valet, rumalat või kahjulikku mitte kunagi oma koolitustel õpetanud või püüdnud öelda. Mingite minevikuasjade pärast mul õnneks häbi ei ole," tõi ta välja.

2005. aastal kirjutas Vain oma päevikusse, et vajab pikemat puhkust. "Üheksa aastat kulus selleni, et teha joon vahele ja võtta endale pool kuni üks aasta puhkust," meenutas Vain.

Vain kinnitas, et teenis tol ajal suurte koolitustega rohkem kui miljoni. "Ere põlemine toimus sealt edasi kuni masuajani, siis läks kohutavalt raskeks. Sealt kuus aastat edasi jäin ma koju, siis läks keerulisemaks, seejärel tegin viieaastase pausi, millest on väga raske tagasi tulla."

Vain tõi välja, et 20 aasta pikkuse punase piiri peal pingutamine väsitas ja tüütas ta väga ära. "Kui ma sain 2014. aasta kevadel Pipedrive osade müügist esimese suurema summa, tekkis julgus ning viis aastat olin täiskasvanud muusikaõpilane, mis hoidis mind vaimse tervise juures. Harjutasin kolm-neli tund iga päev pilli. Nädala rekord oli 17 eratundi erinevaid asju õppida. Ma tahtsin teada saada, kas ma suudan täiskasvanuna hästi pilli mängima õppida. Mul ei ole muusika peale nii palju annet, et seda väga hästi teha. Lihtsalt hästi teha mulle ei paku pinget," ütles Vain, miks ta pilliharjutamise ühel hetkel pooleli jättis.

Praegu tegeleb Vain lühiajaliste mõtluste tegemisega, mida ta inimestele pakub. "Mina räägin, muusikud mängivad, inimesed on pikali ja mõtlevad silmad kinni endale tähtsate asjade peale," üles Vain.

Ta selgitas, et teda ajendasid selle kõigega tegelema lähedasemad inimsuhted ning töö ja kodu vahel tasakaalu leidmine. "Vead, mis ma olen elus teinud ja mida tuleb parandada," lisas Vain. "Vaikselt hakkad endale asju tunnistama."

Vain tõi välja, et ärevates olukordades aitab teda kõige rohkem rahunemine ja sügav hingamine. "Sa palud seda rahu ja võtad selle aja."

"Väga rikkaks saamisel on ettevõtlus ainuke tee. Jõukaks saamisel on ka tubli töö enda vallas, üks parimatest olemine ning siis mõõdukas oma rahadega ümberkäimine. See on pikk tee. Ja õnne peab ka olema," tõi Vain välja, kuidas rikkaks saada. "Mul on elus palju õnne olnud."