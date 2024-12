Tõnu Raadik: ma tunnen, et olen siin elus praegu lisaajal

Muusik Tõnu Raadik meenutas saates "Hommik Anuga" paari aasta tagust infarkti, millest ta tuli välja tänu annetajatele, kes teda operatsiooni tegemiseks rahaliselt toetasid. Raadiku sõnul tunneb ta, et on siin elus lisaajal ning tänutäheks korraldas ta oma toetajatele tänukontserdi, et saada nendega kokku.

"Mu tervis on väga hea ja elukvaliteet on isegi paremaks läinud, ma ei ole pidanud millestki loobuma, aga ma enam ei rabele, ei võistle 30-aastaste tüüpidega," ütles muusik Tõnu Raadik.

Muusik meenutas, et Mehhikos reisil olles läks ta ujuma ning pingutas üle. "Ujusin seal, lained olid väga suured ja mulle metsikult meeldis. Siis avastasin, et ma ei saa enam randa tagasi ja läksin paanikasse."

Raadik jõudis küll ise kaldale, aga kaotas seal teadvuse. "Kui Anni, minu elukaaslast poleks seal olnud, kes hakkas mind elustama ja seetõttu oli minu aju hapnikupuuduses ülilühikest aega, ei istuks ma praegu siin."

Infarkti tõttu vajas Raadik kiiresti operatsiooni. Tal oli tervisekindlustus küll päris suure summa peale tehtud, aga kindlustus teatas, et ta ei maksa. Raadiku kasutütar tegi Facebooki postituse ning algas rahakogumisaktsioon.

"Piltlikult öeldes oli olukord selline, et kirurgid olid olemas, istusid Tõnu voodi kõrval, et kui raha annad, siis asume opereerime," meenutas Tõnu pikaaegne sõber Juku-Kalle Raid, kes ergastas seejärel enda sõnul sootsiumi.

Juku-Kalle Raid ja Tõnu Raadik Autor/allikas: Kairit Leibold

Raadiku operatsiooni toetas üle 1200 inimese. Tervenedes tegi Raadik oma toetajatele tänuplaadi.

"Ma tunnen, et ma olen lisaajal, et sellel on põhjus, miks mind siia jäeti, mul on ülesanne," ütles Raadik.

Nüüd on Raadik korraldanud kontserdi, kuhu ta ootab kõiki neid, kes teda sel keerulisel ajal aitasid. "See saab olema elurõõmus, uhke ja naljakas kontsert."