Lasteekraan avas taas muinasjutulise jõulukalendri

Lasteekraan jõulukalender peidab endas ajakirjade Täheke ja Hea Laps autorite jutte, mille on Raadioteatris sisse lugenud näitlejad Maiken Pius, Peeter Tammearu, Raivo E. Tamm, Priit Võigemast, Terje Pennie, Sandra Uusberg, Kristo Viiding ja Ester Kuntu.

Tänavuse jõulukalendri lood on kirja pannud Kairi Look, Jaanus Vaiksoo, Juhan Voolaid, Andrus Kivirähk, Kadri Hinrikus, Liis Sein, Veronika Kivisilla, Reeli Pärn, Markus Saksatamm, Kärt Hellerma, Haldi Normet, Reet Bobõlski, Kätlin Vainola ja Merilin Seppel.

Lastejutud on animatsioonidega pannud elama Rebeka Kruus, Anu Kadri Uustalu, Piret Lindau, Siim Raud, Maarja Konrad, Kristi Markov, Ronald Must, Aimar Soots, Jaanika Tork ning Animakooli lapsed. Kalendri illustratsiooni on loonud Tuuli Lepik.

Jutte aitasid valida Ilona Martson ja Kätlin Vainola ning Raadioteatris salvestada Tiina Vilu, Pille-Riin Purje, Külliki Valdma, Külli Tüli, Johannes Ek ja Magnus Kaus.

Lasteekraani jõulukalendri leiab SIIT.