Lauri Liiv: inimestel on praegu väga vaja head tuju andvaid kultuurielamusi

Laulja ja näitleja Lauri Liiv rääkis Vikerraadios, et kirjutab sotsiaalmeediasse positiivseid muljeldisi, kui talle mõni kultuurisündmus ereda elamuse on andnud. Tema sõnul on inimestel praegu väga vaja head tuju andvaid kultuurisündmusi.

"Legend ütleb, et nimi Black Velvet sai bändile pandud koos Sven Lõhmusega ja kuna meie esimene singel kandis pealkirja "Nagu samet ja siid", meil olid mustad pintsakud, mis ei olnud küll sametist, aga inspiratsioon tekkis sellest, et sametine muusika ja poistebänd," meenutas vabakutseline laulja ja näitleja Lauri Liiv, kuidas bänd endale nime sai.

Liiv kirjutab üsna tihti sotsiaalmeedias väikeseid arvamusi, kui ta on mõnel kultuurisündmusel käies elamuse saanud. "Ma ei ole mitte kunagi elus päevikut pidanud, aga mingil hetkel hakkasin vaatama, et mul on kogunenud mingeid toredaid asju ja siis hakkasin teadlikumalt muljeldama, kui ma käin teatris, kontserdil või näitusel, ja postitan Facebooki ainult nende asjade kohta, mis mulle endale on korda läinud ja väga meeldinud," selgitas Liiv.

Vanemuise teatris käis Liiv "Kinky Bootsi" esietendusel. "Olen seda lavastust ka mujal näinud, ja Vanemuise lavastus oli täiesti mega. Sellist kvaliteeti ei ole tükk aega Eesti lavadel nähtud. Iga osatäitja eraldi ja lavastus tervikuna, see on hea tuju tükk. Mul on tunne, et inimestel on vaja selliseid elamusi. Äraspidisel moel hea tuju tükk on ka Von Krahli "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast", mis oli väga vaimukas," tõi Liiv välja oma viimase aja eredamad kultuurielamused.

"Minu lauale toob leiva ikka laulmine ja näitlemine. Ma ei ole ennast mingisse ühte kasti pannud. Enamasti teen muusikateatris kaasa, aga on tekkinud ka draamalavastused," rääkis Liiv enda viimase aja tegemistest. "Ma ei oleks iialgi uskunud, et lavastusega "Aabitsa kukk" jõuame 120. etenduseni."