Video: estronaut Konrad Aaviku tuur Taagepera lossiõue planeetide väljapanekul

Eesti koolinoorte kosmosekonkursi kümme parimat võistlejat said pärast pool aastat kestnud treeninguid kogeda Prantsusmaal kaaluta oleku lendu. Üks võitjatest, Tartu gümnaasiumi õpilane Konrad Aavik,

Taagepere lossiõues on avatud suurejooneline Wagenkülli talvevõlumaa, mille osaks on ka päikesesüsteemi planeetide väljapanek.

Kosmosehuvi tekkis Aavikul paari aasta eest, mil ta sai endale enda teleskoobi. "See esimene hetk, kui ma nägin reaalselt planeete läbi selle teleskoobi, siis ma teadsin, et see on asi, mis jääb minuga eluks ajaks."

Aavikut võlub kosmose juures seda ümbritsev teadmatus ja erinevus maapealsest elust. "See paneb kohati mõlemat mündipoolt hindama: seda, mis meil siin on ja ka seda kui tugev ja võimas universum üldiselt tervikuna on ja kui väikesed ja tähtsusetud meie siin oleme."

Aavikul on unistus päriselt astronaudiks saada. "Kes ütleks ära teisest korrast kaaluta olekust. Samuti tahaks edendada üleüldiselt seda kosmoseprogrammi, viia inimesi tundmatusse. Kui juba selle kümnendi lõpus tahetakse inimesed viia kuule, siis oleks tore sellele oma panus anda," sõnas ta.