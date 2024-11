Peeter Rästas lavastusest "Vaal": ma ei taha Brendan Fraseri rolli kopeerida

Oscari-film "Vaal" põhineb Samuel D. Hunteri samanimelisel lavalool, mis nüüd ka Rakveres lavale tuuakse. "Ta räägib mehest, kes on oma elus nii palju haiget saanu, et ta oma kehast enam ei hooli. Ta teab, et elu lõpp paistab ja see on lugu sellest, mis inimesed hakkavad peale nende viimaste päevade ja hetkedega oma elust," tutvustas Noormets.

Peaosa täidab Peeter Rästas, kes filmi Brendan Fraseriga näinud siiamaani polegi. "Kui film tuli, siis ma mõtlesin vaadata, aga aeg läks aina edasi ja edasi, et küll ma vaatan, kuniks tuli Andres selle mõttega. Siis ma mõtlesin, et mis ma ikka temast enam vaatan," rääkis Rästas, märkides, et ta ei soovi ka Fraseri esitust kuidagi kopeerida.

Nii nagu Fraser sai endale filmis selga suure ja raske kostüümi, saab ka Rästas endale oma. "Meil polegi keegi vist nii keerulist kostüümi teinud, see on kiht-kihi haaval, päris keeruline kostüüm. Täna oli esimest korda tervenisti läbimäng sellega, on küll raske, isegi istudes," tunnistas näitleja.

Peeter Rästas on elus ka ise enda kehakaaluga kimpus olnud, millest ta on avameelselt rääkinud saates "Mehed, hakkame elama". "Kui ma kostüümi täna seljast ära võtsin, siis ma sain aru, et mul endal võiks veel endiselt sama palju maha minna. Aga ma ei ole oma kehakaaluga kunagi olnud nii kimpus. Aga eks ikka mõned kokkupuutepunktid on," sõnas Rästas.

Lavastaja Andres Noormetsa sõnul ei tahetud teha pisarakiskujat. "Seal on taoline sügavus, mis on omane hetkedele, kui inimesed tajuvad oma olemise lõplikkust. Seal on võimalik näha selle inimese sisse, kes seal piiri peal on ja inimeste sisse, kes teavad, et nad ühel momendil teavad, et nad jäävad teisele poole piiri. Me ei ole kuidagi tahtnud seda üle meldodramatiseerida, aga mingi üleelusuurune emotsionaalsus on nendes hetkedes sees," rääkis Noormets.

"Selle materjali selline eelis ongi see, et need hetked tabavad tihti ootamatult. Need hetked, mis tabavad ootamatult, on kõige magusamad pisarapunktid," sõnas Rästas ja kinnitas, et lavastuses saab siiski ka nalja.

"Vaal" esietendub Rakvere teatris 6. detsembril.