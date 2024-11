Ain Agan: Mari ja Vaiko kooslaulmine kõlab nagu üks inimene laulaks

Kitarrimängija ja helilooja Ain Agan rääkis Vikerraadios, et tema arvates on ansambli Eesti keeled täiesti uueks kaubamärgiks eriline viis, kuidas Vaiko ja Mari koos laulavad, sest see kõlab nagu üks inimene laulaks. Eplik sõnas, et on väga veider kogeda, et mingil hetkel pole tõesti võimalik nende hääli eristada.

Ansamblil Eesti keeled, kuhu kuluvad Jaak Sooäär, Tuule Kann, Ella Maidre, Mari Jürjens, Vaiko Eplik ja Ain Agan ilmus üle 20 aasta uus album "Pildid".

"1999. aastal Jaak Sooääre, Tuule Kanne ja Pille Karrasega salvestasime esimese albumi "Holy Lake", mis oli suhteliselt eklektiline. Bändi nime Eesti keeled mõtles välja Sooäär ning selle nime all andsime välja juba oma järgmise albumi "Sabaga täht" ning siis tuli album "Kella tiksumist..."," meenutas Ain Agan.

Seejärel vaibus ansambli tegevus mõneks ajaks ära. "Ju siis meil sai ramm otsa. Kui sa teed järjest kaks albumit ja mõlemad saavad Eesti Muusikaauhindadel auhinnad, siis see on päris karm ja raske taak, mis vajabki mõningast puhkust," sõnas Agan.

Vaiko Eplik meenutas, et tal oli hea sõber Rein Fuks, kes tutvustas talle ansamblit Eesti keeled.

Mari Jürjens meenutas, et temani jõudsid esimeselt albumilt üksikud lood, tervet albumit ta enda sõnul ei kuulanud. "Ma kogu aeg teadsin, et selline ansambel tegutseb, ma olin vaimustuses nende lugude kõlast."

Omal ajal olid ansambli häälteks Jaak Johanson ja Riho Sibul. "Vist juhtus nii, et kui Jaak Johanson ühel hetkel lahkus, kutsuti meid Vaikoga justkui Jaaku asendama Riho kõrvale. Vähemasti minu esimene kontsert Eesti keeltega oli Riho kõrval," meenutas Jürjens.

"Me mõlemad Mariga asendasime alguses Jaak Johansoni ja nüüd siis kuidagi on juhtunud nii, et mina mingites lauludes pean asendama Rihot ja Mari Jaaku, ja me koos püüame siis kuidagi seda aset täita," lisas Eplik.

"Tõnis Mägi ütleb, et juhuseid ei ole. Otsused olid kõik meil ära kaalutud. Kui ma praegu meenutan Riho ja Jaagu häälte kooskõla, siis see oli eriline, nad kuidagi väga hästi sobisid. Minu meelest on nüüd täiesti uus Eesti keelte kaubamärk see, kuidas Vaiko ja Mari koos laulavad. See on nagu üks hingamine, nagu üks inimene laulaks, see on täitsa uskumatu," ütles Agan.

"Me oleme Mariga koos laulnud juba üle kümne aasta, juba 12. või 13. hooaeg läheb, kus me oleme vahelduva eduga koos laulnud. Meil oli Riho Sibulaga enne Eesti keeli ühine ansambel, me triona tiirutasime kahel puhul mööda Eestimaad ringi Kuuekeelsete nime all. Sealt see võib olla loogilisena tuligi," meenutas Eplik.

"Selle plaadi salvestamisel on endal ka olnud selliseid imelikke hetki, me küll enamuse ajast laulame oktaavis, aga mingid hetked, kui me satume unisooni, siis ega neid hääli eristada on keeruline. Stuudiotöö käigus on olnud selliseid avastusi," tõi Eplik välja.

Jürjens lisas, et temal on alati väga suur rõõm, kui mõni tema kirjutatud laul, mida enamjaolt ta üksi on esitanud, saab värske kõla.

Albumil "Pildid" kõlab ka Epliku Betti Alveri luulele viisistatud albumilt välja jäänud lugu. "Ma ei saanud Alveri viisistamise laine pealt õnneks maha, enda plaat oli juba valmis ja kuna paar teksti jäid veel kripeldama, siis said need Eesti keeltega seoses lauale löödud, Jaak Sooäär kirjutas väga ilusa seade sellele loole ja mul on väga hea meel, et see lugu sai sinna plaadile," on Eplik tänulik.