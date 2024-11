Hedvig Hanson: mulle sobib pidulikkus ja pühalikkus

"Minu jaoks on käivitav tegur muusika ja muusikud. Minu varasema talve- ja pühadehõnguliste laulude albumi "Talvine soojus" inspiratsiooniallikaks oli Kalle Pilli ja tema muusika. Olen läbinud ka aegu, kus ma ei taha midagi teha, ei ole innustust. Tavaliselt läbi kellegi teise tuleb see soov muusikat luua tagasi. Praegu inspireerivad mind Eesti luuletajad," meenutas laulja ja muusik Hedvig Hanson.

Albumil teevad kaasa ka noored muusikud Joel Remmel, Heikko Remmel ja Ramuel Tafenau. ""Talvine soojus" on mu lemmikumaid albumeid, sest selles on ka popijoont, mis meil Kallega oli ühine," lisas Hanson.

Lauljanna meenutas oma lapsepõlve helgeid jõule, mis möödusid koos vanaemaga. "Siis olid küll pigem näärid, aga väga külmad talved, lumi krudises jalge all. Vanaemaga mööda linna jalutamine on unenäoline pilt ja lapsepõlve hetked on ühed kallimaid mälestused mu elus," meenutas Hanson.

Hanson rääkis ka oma koerast, kes on tema sõnul parim elukaaslane. "Ta on nii mõistlik lihtsalt," muheles ta. "Tema kohta on öeldud, et tal on inimese silmad. Ta on hästi tundlik ja reguleerib meie pere elu. Kui keegi hakkab häält tõstma, siis ta tuleb juurde ja kohe pakub lepitust, nagu vahelepitaja. Ta väga peegeldab meid kõiki. "

Jõulujazzil astub Hanson üles kavaga, mis on spetsiaalselt selle kontserdi jaoks kokku pandud. "Nähtavasti mulle sobib pidulikkus ja pühalikkus ning süvenemine. Selles kavas on lisaks veel ka vaimulikke laule, mille ma olen valinud seepärast, et nii Marek Talts kui Taavo Remmel, mu kaasmuusikud, on kristlased. Seepärast valisin ma kontserdipaikadeks kirikud. Kiriku kaja ja vaimulikud laulud kõlavad nii loogiliselt kokku ja loovad püha tunde."

Hansoni sõnul tuleb kavas laulude vahele jätta ka päris palju õhku. "Džässmuusikutel on ju see eripära, et nad oskavad nii hästi mängida, ja tihtipeale nad tahavad ka palju mängida. See on tõeline oskus, kui sa oskad palju, aga sa seda kõike ei esita, mida sa oskad. Ka mina lauljana mõtlen nii," tõi Hanson välja. "Proovime minna just sügavasse sisusse sisse."

Hansoni jaoks on ilusaim jõulukink teisele inimesele aja ja pühendumise kinkimine. "Olla koos ja kuulata teda, vaadata silma ja jagada hetke. Asi ei rõõmusta nii kaua hinge, kui just see hetk ehk energia, mida me jagame," lausus Hanson.

Klassikaraadios valmistab Hanson praegu ette raadiosaateid ehk minisarja, mis jõuab eetrisse jõulunädalal.

"Ma kulgen Anna Haava radadel laulus, luules ja mõtisklen sinna vahele. Seoses Haava 160. sünniaastaga andsin ma kontserte, võiksin öelda, et Anna Haava on kandnud mind pikki kuid, tema loome on nagu põhjatu kaev, mida annab avastada veel kaua. Klassikaraadio tegi ettepaneku teha sellest salvestatud materjalist, kus ma laulan laule Haava tekstidele ja loen ka luuletusi, raadiosarja. Ma olen kohe päris uhke selle üle," on Hanson tänulik.