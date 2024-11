Uue muusika reede: Nublu, Merilin Mälk, Karl Killing, Alika jpt

See nädal tõi taas suurel hulgal kodumaist muusikat. Nublu saab uuel lool kokku Raimond Valgrega, Prodigyboys on tagasi, tüdrukuteansambel Blix jätkab oma maailma tutvustamist ja ühel lool said kokku Karl Killing ning Reket.

Prodigyboys – "Ratchet"

Jüri aleviku räpibande Prodigyboys on pea poolteist aastat kestnud vaikust tagasi uue loo ja muusikavideoga.

Nublu – "Peagi saabun..."

Soomes Island Recordsiga lepingu sõlminud nublu avaldas täna kolm laulu sisaldava mini-EP "Kirjadkoju.zip". Üks intro ning kaks kahe ja poole minutilist laulu, millest ühel, lool "Peagi saabun..." saab Nublu kokku Raimond Valgrega.

Rahel – "DTAI"

Laulja-laulukirjutaja Rahel andis täna välja uue singli "DTAI" ehk "Don't Think About It". Loo kaasautoriteks on Anett ja produtsent Lauri Mäntynen. "Mis seal salata, mulle meeldib pidutseda, tantsida ja oma peast täielikult väljuda. I love to get a little bit wild & stupid ja selle singliga luban sellel kõigel ka muusikaliselt juhtuda. Selle loo kirjutas 100 protsenti Rahel the Party Girl – kell on umbes viis ja sa oled oma seltskonnast ainus, kes tantsupõrandal väsimatult serveerib," rääkis Rahel uuest loost.

Karl Killing ja Reket – "Piiri peal"

"Lugu sündis tegelikult Soomes, kus valmisid ka minu debüütalbumi "37" lood. "Piiri peal" algas lihtsalt ühe viisijupina, mis hakkas iga paari nädala tagant uuesti kummitama. Siis sain aru, et sellel on mingi eriline võlu," meenutas Killing. Lugu on läbi teinud mitmeid muutusi ja koostööversioone erinevate artistidega, ent otsustavaks hetkeks sai Reketi kaasamine. "Kui ma esimest korda kuulsin Reketi salmi, sain kohe aru, et just see oli see, mida sellele loole vaja oli," tõdes ta.

Blix – "Peegel"

Juunikuus debüütsingliga välja tulnud tüdrukuteansambel Blix avaldas kaks uut singlit. Kiirema minekuga poplugu "Hüpnoos" ja klaveriballaad "Peegel". "Emotsionaalne, haavatav ja südamlik klaveri saatel ballaad elus läbi elatud rasketest hetkedest," kirjeldasid lugu tüdrukud ise. Viis ja sõnad Blix ehk Brianna, Mellin, Lizell ja Mimi. Loo produtseeris Def Starz.

Erik Er – "Kui kaua veel"

Erik Er ehk lavastaja ja näitleja Erik Richard Salumäe avaldas debüütsingli. Sõnad ja viis kirjutas laulja ise, produktsiooniga aitas Mattias Tirmaste. ""Tahtsin edasi anda seisundit, kuhu ringina ikka ja jälle olen sattunud, aga ka mingit väljapääsumomenti. Eks kõik on (loodetavasti) ikka üks suur spiraal – jõuad ringiga justkui samasse kohta tagasi, aga juba ühe ringi võrra targemana," rääkis Erik Er uuest loost.

Merilin Mälk – "Dilemma"

Merilin Mälki uus singel "Dilemma" räägib manipuleerivatest olukordadest, kus püütakse ära kasutada teise poole heatahtlikkust ja naiivsust. Sõnade autor on Mälk ise, muusika ja produktsiooni eest vastutavad Gevin Niglas, Kristjan Ruus ja 372Kaspar. "Tihti tuli ette olukordi, kui minu naiivsust justkui oleks võinud ära kasutada. Pealtnäha võis arvata, et noore tüdrukuga on lihtne manipuleerida omakasu eesmärgil. Üks hetk ma kuidagi tundsin, et minult ei osatud oodata seda, et võin ka iseloomu näidata ja öelda vahel karmimalt, ausalt ja konkreetselt," rääkis Mälk.

Killin' Void ja Pološywa – "Empty eyes"

Austria produtsent Killin' Void avaldas koos Eesti laulja ja laulukirjutaja Pološywaga trummi ja bassi singli "Empty eyes". Pološywa on Austrias ja Eestis tegutsev ning melanhoolset electropop'i viljelev eesti laulukirjutaja. 2021. aasta oktoobris ilmus ta debüütalbum "Existence", mis sai loodud Viinis koostöös prantsuse produtsendi Gwenael Dammaniga.

Lenna – "Hääl sinu peas"

Plaadifirma Kurvad Uudised alt ilmus neljapäeval Lenna Kuurmaa neljas kauamängiv "Lenn4". Värskel albumit leiab 12 pala, mis vältavad kokku 32 minutit. Albumi produtseeris Eric Kammiste. "Ma olen väga rõõmus, et sain oma uue muusikalise teekonna just Eric Kammiste ja Kurbade Uudistega koos ette võtta. Koostöö on olnud väga mõnus," rääkis Lenna uue albumi valmimisest.

Alika – "Silmapiir"

Veidi üle aasta pärast debüütalbumi ilmumist andis Alika välja EP "Virmalised".

"See minialbum on eelkõige väljakutse iseendale. Ma olen harjunud laulma valjult ja tugevalt, aga selle albumiga otsustasin, et proovin korraks midagi uut," rääkis Alika.

Sleaford Mods ja Hot Chip – "Nom Nom Nom"

Mõneti ootamatult andsid Sleaford Modsi postpunkarid ja Hot Chipi süntpopparid välja ühise topeltsingli "Nom Nom Nom / Cat Burglar". Koostööga toetavad nad Gazas ja Liibanonis sõjast mõjutatud lapsi.

Kodak Black – "Versatile 4"

Florida räppar Kodak Black andis reedel välja selle aasta kolmanda ja käimasoleva kuu teise album-miksteibi "Trill Bill". Nende vahel ilmus Youtube'i ka freestyle-singel "Versatile 4".

Princess Nokia – "Wide Brim Hat"

New Yorki räppar, laulja ja laulukirjutaja avaldas pärast poolteist aastat kestnud vaikust topeltsingli "Apple Pie / Wide Brim Hat".

Disclosure ja Pa Salieu – "King Steps"

Briti elektroonilise muusika duo avaldas koosa briti-gambia räppari Pa Salieu'ga UK garage'i mõjutustega loo. Kahe nädala eest avaldas Pa Salieu ka albumi "Afrikan Alien".

Juice WIRLD – "The Party Never Ends"

2019. aasta detsembris 21-aastasena siitilmast lahkunud Chicago räppar ja laulja jättis maha korralikus koguses avaldamata muusikat. Reedel ilmunud 18-looga album "The Party Never Ends" on juba kolmas postuumne album, mis Juice WRLD nime alt välja antud.

J. Cole – "Home For The Holidays"

J. Cole on viimase kahe nädala jooksul teinud kõikidel suurematel platvormidel kuulatavaks oma varased miksteibid. 2007. aastal ilmunud "The Come Up", 2009. aastal ilmunud "The Warm Up" ja neljapäeval liitus nendega ka 2010. aasta novembris ilmunud "Friday Night Lights".

Kuula kõiki lugusid siit: