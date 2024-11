Draamateatri Jõulusahver kogub tänavu raha kirjeldustõlke läbiviimiseks

"Sel aastal kogume raha kirjeldustõlke läbiviimisteks, et ka puuetega inimesed saaksid meie etendustest osa," ütles näitleja Kersti Heinloo. "Meil on heategevuslik kohvik, heategevuslik õnneloos ja väike sissepääsutasu, aga meisterdajad oma käsitöö eest saavad raha enda taskusse ikka ka. Aga me annetame oma tooteid, küpsetame ja sealt tuleb see heategevuslik tulu."

Igal aastal osaleb Jõulusahvris aina rohkem inimesi. "Meil on grimmitoast ja kirjandustoast inimesi, näitlejaid. Igast osakonnast keegi osaleb," lisas butafoor Lea Ojam.

"Mina osalen neljandat aastat ja kui tavaliselt on mul rinnanõelad ja prossid, siis tänavu tegin ka magneteid," ütles Ojam. "Kuna see on teatrikeskne heategevus, siis mu põhirõhk on just meie enda teatrimaja pildiga magnetitel. Draamateatri arhiivist leidsin toredad pildid meie majast."

Heinlool on väike käsitööfirma ja tema hobiks on teha jõuluehteid, lillepärgi ja klambreid.

Kersti Heinloo ja Viire Valdma on saanud Jõulusahvri maskottideks. "Viire Valdma tuleb alati oma hoidistega, tema eriline kaubamärk on marineeritud küüslauguvõrsetest hoidis. Laadale tasub tulla kell 12, sest tavaliselt Viire tooted on kõik kella 12.15ks juba läbi müüdud," muheles Heinloo.

Hilje Murel on laadal oma maalidega, noor näitlejanna Emili Rohumaa teeb käsitööpostkaarte. "Meil on ka külalisi teistest teatritest, Anne Reemann sallidega, Anu Konze prossidega, Liisa Aibel piparkoogitainaga, maitsvate maiustustega tuleb vabakutseline lavastuskunstnik Marion Undusk," loetles Heinloo.

Esimesel korrusel on söödavate asjade osakond, teisel korrusel meisterdused. "Meil on suures saalis ka mitmeid etteasteid, noored näitlejad laulavad, nii et laadale tulles võib mantli garderoobi jätta," ütles Heinloo.