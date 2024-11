Andres ja Kai Oja lahutusest: laste suurim soov on, et ema ja isa saaks hästi läbi

"Me ei hakka kedagi õpetama, ei hakka tegema perelepitust, selleks on olemas omad inimesed ja professionaalid. Meie eesmärk on jagada oma lugu," sõnas Andres. "Võib-olla meie kogemus aitab kellelgi hoopis kokku jääda," lisas Kai.

Värskelt näitlejadiplomi saanud Andres ja kruiisijuhina töötanud Kai abiellusid 2007. aastal, nende abielu kestis üheksa aastat, neil on kolm poega.

Lahutuse puhul räägitakse Kai sõnul alati negatiivsest poolest. "Mina näen, et positiivne on, et lastel on ema ja isa, kes omavahel läbi saavad, selle asemel, et on pinged õhus, kas siis vaiksed pinged – laps ju tunnetab ära – või siis ongi kogu aeg nääklemine kodus," sõnas ta.

Andrese ja Kai abielu purunes peale kolmanda lapse sündi. "Ma arvan, et mul võis olla sünnitusjärgne depressioon. Ma hakkasin otsima vastuseid, miks ma nii apaatne, tõre, vinguv olen kodus. Ma ei olnud rahul sellega, kelleks ma olin saanud," rääkis Kai. Peale mõningast enesesse süüvimist palus Kai abielu lahutada. Emotsioonide keerises said lapsed aga üksteise vastaseks relvaks, mõlemad vanemad tahtsid poegi endale hoida. "Kui ta helistas ja tahtis lastega rääkida, siis ma ütlesin, et ei saa, ma ei luba. Sina tahtsid ära minna ja nii on, kõik," meenutas Andres.

Kai hakkas ennast süüdistama ja kahetsema. "See oli ka põhjus, miks ma kolme-nelja kuu pärast ütlesin, et proovime uuesti," sõnas naine. Uus kooselu kestis kaks aastat kuniks saadi aru, et omavahel siiski ei klapita. Siis enam lapsi üksteise vastu kasutama ei hakatud. Nüüdseks on pojad teismelised ja elavad korda-mööda isa ja ema juures. Andres on ka uuesti abielus.

Aasta pärast uue kaasaga kohtumist haigestus Andres aga vähki, mille tulemusel pidi mees uuesti kõndima ja rääkima õppima. "Seda on imelik öelda, aga võib-olla oli hea, et me ei olnud siis koos, siis ma saingi olla kõrvalt lastele rohkem toeks. Saatus mängis mingid kaardid kätte, me ei läinud teineteisest eemale, vaid olime selles koos: lastel on vaja ema ja isa. Tänu sellele mu side poistega kasvas, Andrese uus suhe sai mulle ka kuidagi teise tähenduse," rääkis Kai.

Nüüdseks elab kärgpere harmoonias. "Meil on nii palju kärgperesid tänapäeval. Poisid ütlevad, et pooled nende sõprade vanematest on lahus. Nende sõbrad räägivad, et nii tore, et saate ema ja isaga nii palju koos olla. Lapse suurim soov on, et ema-isa saaks hästi läbi," kinnitas Kai.