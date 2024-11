Tiiu Randmann-Mihkla kuuajasest performance'ist: kogesin hästi üllaid hetki

Randmann-Mihkla aktsioon kujutas endast kuu aega männiokstelt okaste kitkumist, millega kunstnik alustas kuu aega tagasi "Ringvaate" stuudios. "Kogu see kuu aega on möödunud natuke liiga kiiresti, see on olnud üks ääretult põnev aeg mulle," sõnas ta.

Performance'is kasutatud männioksad pärinesid tuulemurru ohvriks langenud puudelt. "Asja põhimõte oli see, et mitte kasutada elusat mändi, vaid tuulemurrus juba oma elujõu kaotanud oksi," sõnas kunstnik.

Aktsioonis said osaleda ka kõik galerii külastajad. "Inimeste reaktsioonid olid hästi seinast seina, ma nägin tõelist pahameelt, hämmingut, soovi mitte mõista, aga ka liigutuspisaraid. Kogesin hästi üllaid hetki siin olles."

"Kõige rohkem hämmastas mind see hulk inimestest, kes lihtsalt vaatasid galerii ukse vahelt sisse ja läksid kohe välja, soovimata mitte millessegi süveneda. Ma tõin enda jaoks paralleeli muusikaga: kui me läheme kontserdile ja vaatame ukse vahelt saali sisse, näeme laval kummalist muusikariista, siis me ju ei lähe minema, vaid jääme paigale, et kuulda, mis häält see teeb. Sellest on olnud kahju, et inimesed ei anna endale võimalust," nentis Randmann-Mihkla.

Üldiselt andsid inimesed kunstnikule aga head tagasisidet. "Kui ma olen midagi teinud ja selle oma tegevusega inimesele positiivset meeleliigutust pakkunud, tähendabki, et maailm on juba parem," sõnas ta.