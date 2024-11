Bella Kurg: lauluga "Tuhat sõna" kirjeldan kurdi inimese igapäevaelu

"Igapäevaelus on meil kogu aeg erinevaid takistusi. Üks oluline takistus on see, et tõlketeenus ei ole piisavalt kättesaadav. Näiteks eesti oma filmidel ei ole eestikeelseid subtiitreid, see on kõige kättesaamatum valdkond meie jaoks. Või näiteks kui ma tahan kuskile minna, pean ma vähemalt kolm päeva ette tõlgi tellima või kui kasutan kaugtõlget, siis pean ootejärjekorras olema," ütles vaegkuulja Bella Kurg, kes kirjutas Kaja kultuurikeskuses 3. detsembril toimuval ühtekuuluvuskontserdil esitusele tuleva laulu "Tuhat sõna".

Teise kõige suurema takistusena toob Kurg välja ühiskonnas levivad stereotüübid. "Need mõjutavad väga palju töölesaamist. Arvatakse, et kurt ei saa hakkama, tal on erinevad piirangud. Kurdid on samasugused inimesed nagu kõik teisedki," sõnas Kurg, lisades et hariduse saamisel ja töö otsimisel on stereotüübid kõige tugevamad.

Kolmandat korda toimuv ühtekuuluvuskontsert "Elu koor" on ainus üdini ligipääsetav kultuurisündmus, millest saavad osa nii nägijad, pimedad, kuuljad, kurdid kui ka intellektipuudega inimesed. Kontserdiga püütakse tähelepanu pöörata just ligipääsetavusele.

"Tahame tunda, et me oleme teistega võrdsed," tõi Kurg välja.

"Mina tahtsin kõikidele, nii kuuljatele kui kurtidele näidata kurdi igapäevaelu. Loodan, et see laul mõjutab ja annab mõtteainet, missugused piirangud meie elus on ja kuidas neid piire meie vahel saab murda," selgitas Kurg.

"Mida kurdid kuuljatelt ootavad, siis inimesed võiksid natuke osata viipekeelt ja et viipekeele tõlketeenus oleks meile kättesaadavam. See aitaks meil omavahel paremini suhelda ja üksteist mõista."

Kure sõnul aitab ühtekuuluvuskontsert teadvustada paremini seda, et kurdid ja pimedad ei ole mitte kuidagi teistsugused kui kuuljad. "Oleme kõik samasugused," tõi Kurg välja.

3. detsembril Kaja kultuurikeskuses toimuvast kontserdist teeb otseülekande ETV2 algusega kell 19.00.

Intervjuud aitas tõlkida viipekeele tõlk Liivi Liiholm.