Tallinnas vurab ringi uhiuus ja moodne raamatukogubuss

15 aastat raamatukogubussiga ringi vuranud Annika Marsh rääkis "Terevisioonis", et uus buss on keskkonnasõbralikum, soojem ning kaasaegsemate laenutusvõimalustega. Tema sõnul on bussis 3500 raamatut, mille hulgast leiab igaüks endale midagi sobivat.

"Vana raamatukogubuss Katariina Jee on ringi sõitnud juba peaaegu 17 aastat ja kõik, mis sõidab, see kulub ning seetõttu tuligi buss uue vastu vahetada," ütles raamatukogubussi perenaine Annika Marsh, kes on bussiga ringi vuranud juba 15 aastat.

Marsh meenutas, et vanas bussis toimus neil väga palju toredaid sündmusi ning inimesed on väga tänulikud, kui nendeni jõuab raamat, mida nad on väga pikalt oodanud.

"Uhiuuel bussil on nimi sama, raamatud ka samad, aga uusi raamatuid tuleb ka kogu aeg juurde," lisas Marsh.

Eelkõige sõidab buss Tallinnas nendes piirkondades, kus raamatukogusid on vähe või pole üldse. "Esmaspäeval võib meid leida Lasnamäelt, teisipäeval oleme Haaberstis, kolmapäeval Nõmmel ja neljapäeval Pirital," loetles Marsh.

Uus buss on keskkonnasõbralikum ning siin on kaasaegsemad laenutusvõimalused. "Katusel on meil päikesepaneelid, me saame ise endale elektrit toota. Mootor on samuti keskkonnasõbralikum. Vanas bussis oli vahepeal külm, aga uues bussis mõnusalt soe."

Raamatukogubussis on umbes 3500 raamatut. "Proovime raamatuid valida nii, et kõigile oleks midagi," tõi Marsh välja. "Bussi saavad mugavalt ka ratastooliga inimesed."