Koomik Ardo Asperk juuste siirdamisest: mul on praegu inetu pardipoja faas

Koomik Ardo Asperk jagas "Ringvaates" kogemusi juuste siirdamise operatsioonist Portugalis. Asperki sõnul pole see karm protseduur, aga praegu kukuvad kõik siirdatud juuksekarvad välja ning aasta aega on tal inetu pardipoja faas.

"Ajateenistuses nägin ennast esimest korda kiilana ja sain aru, et ma isiklikult eelistan, et mul oleks juuksed peas. See hakkas juba 19-aastaselt pihta, kui mul olid väga haprad juuksed. Juuksepiir läks natuke tahapoole ja viimase kolme-nelja aasta jooksul hakkas ka eespoolt hõrenema," meenutas Asperk, miks ta hakkas mõtlema juuste siirdamisele.

Paar aastat tagasi ei teadnud ta juuste siirdamisest midagi. "Ühel hetkel hakkasin ise seda teemat rohkem uurima ja teiste kogemusi kuulama."

Juuste siirdamise operatsiooni otsustas ta ette võtta Portugalis. "Leidsin sealse kliiniku kohta väga head tagasisidet. Mul läks see maksma 8000 eurot," jagas Asperk lahkelt infot.

Protseduur ei ole tema sõnul üldse hirmus. "Pärast põhjalikku konsultatsiooni istud massaažitoolis ja nad hakkavad sul kuklalt juukseid võtma. Oled tuimestatud ja valu ei tunne. Tunned ainult väikest survet," kirjeldas Asperk.

"Nüüd hakkab pihta see, et karvad, mis mulle siirdati, kukuvad kuu aja jooksul kõik välja. Siis läheb mitu kuud aega ja siis hakkavad suhteliselt aeglaselt tagasi kasvama. Seda nimetatakse inetu pardipoja faasiks. Päris lõpptulemust näeb alles aasta pärast. See on maraton, mitte sprint," muheles Asperk.