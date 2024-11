Neeme Raud unikaalsest intervjuust: oma nägu Ryoji Ikeda filmida ei lubanud

Jaapani üks tuntumaid kunstnikke Ryoji Ikeda avas Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 raames Eesti Rahva Muuseumis eestlastele pühendatud unikaalse audiovisuaalse isikunäituse.

"Mind vaimustab ta kunst, sest see viib meid kuskile teise reaalsusesse, kokkupuutesse kogu selle infomerega, mis meid ümbritseb. See ongi Ikeda üks võtmeteemasid, illustreerida ja näidata piltlikult kogu seda infot, mis meie ümber on," selgitas ajakirjanik Neeme Raud, kel õnnestus salapärase kunstnikuga isikuintervjuu teha.

Eestis ei teata teda Raua sõnul väga hästi, aga maailmas teavad teda miljonid inimesed. "Ta on praegu üks Jaapani tuntumaid nüüdiskunstnikke," lisas Raud.

Üks tema ERM-i näituse töö põhineb Eesti Geenivaramu andmetel. "See viib meid kaugesse minevikku, nii et meie geenid jooksevad sealt läbi. Keegi ei pea kartma, et tema geenid seal ära tuntakse, sest keegi ju alguses kirjutas, et kes andis talle õiguse mu geene näitusel kasutada. See on koridor, kus me astume läbi aja, see on väga kummaline elamus," kirjeldab Raud.

Raud selgitas, kuidas oli võimalik, et kunstnik, kes kunagi intervjuusid ei anna, nõustus Eestis ajakirjanikuga juttu ajama. "Meil oli eelkokkulepe tehtud, et eemalt võib teda filmida, aga kui me intervjuuks maha istusime, palus ta kaamerad välja lülitada, sest ta annab ainult heliintervjuu. Ta ütles, et pole kordagi kaamera ees intervjuud andnud. Siis toimus kümme minutit läbirääkimist. Mõtlesin, et kummaline on hakata tegema inimesest isikusaadet, kui ta näoga eetrisse ei tule ja vaatajad teda ei näe. Nii et peategelast me tegelikult ei näegi."

"Ikeda ise ütleb enda kohta, et ta on eelkõige helilooja, helid tema näitusel ei ole juhuslikud. Helivõngetega püüab ta mõjuda kõikidele meie meeltele. Ta püüab meile näidata seda pilti, mille keskel me tänapäeval elame ja kuhu see kõik meid võib viia," selgitas Raud.

Ikeda püüab Raua sõnul panna meid mõtlema, kes me oleme siin planeedil. "Me oleme väikesed kübekesed suures universumis."

Raua sõnul peab hea kunst mõjuma, peab tekitama mingi emotsiooni. "Üks õpetus, mille ma olen võtnud endale kunsti vaatamisel mantraks, on ühe Harvardi Ülikooli professori mõte, et vaadake iga teost kontsentreeritult kolm minutit, ja siis hakkab see maailm elama. Oma tudengitel soovitab ta isegi kolm tundi üht teost vaadata. Ikeda asjadega on sama, lähed näitusele, vaatad, lased kõigel sellel ennast mõjutada ja korraga oledki teises universumis," ütles Raud.

Erisaade "Ikeda universum" on ETV eetris 27. novembril kell 22.40.

Ikeda näitust saab ERM-is vaadata märtsikuuni.