Jane Napp kogemusest Briti telesarjas: tundsin end näitlejana rohkem väärtustatuna

Näitleja Jane Napil õnnestus Briti põnevussarjas "The Day of the Jackal" jagada võtteplatsi teiste seas Oscari-võitja Eddie Redmayne'ga. Igapäevaselt Prantsusmaal elava Napi sõnul tasub suurelt unistada.

Casting'ule järgnes kuu aega ootamist kuniks Napp sai teada, et ta on rolli valitud. Seejärel möödus veel umbes poolteist kuud kuniks algasid võtted. "Ei olnud üldse keeruline protsess. Ma mängisin seal inglise keeles ja kuna inglise keel on mulle väga tuttav ja omane, siis mul ei olnud kuidagi võõras mängida. Muidugi ma harjutasin seda teksti kordades rohkem, kui ma mänginuks eesti keeles, et kõik hääldused paika saada," rääkis Napp.

Ka võtteplatsil möödus kõik ladusalt. "Tegemist on nii maailmatasemel produktsiooniga, et seal on terve meeskond inimesi, kes toetab näitlejat ja teeb kõik omaltpoolt, et sinul oleks võimalikult mõnus ja hea oma tööd teha. Puhas mõnu ja lõbu," kinnitas näitleja.

Sarjas mängib Napp politseinikut, ohvitser Kohvrit. Võtteplatsi sai ta jagada ka üht peategelastest kehastava Oscari-võitjast Eddie Redmayne'iga. Esialgu ei suutnud Napp oma rõõmu ja naeratust sugugi varjata. "See ei olnud üldse probleem, et ma alguses olin seal rõõmus, keegi ei kurjustanud ega pahandanud. Aga lõppeks see on ikkagi minu töö ja ma olen professionaalne näitleja. Nii nagu Eddie võttis mind võrdsena, pidin ka mina teda võrdsena võtma, keegi ei tõsta kedagi üles ega allapoole. Tuletasin oma professionaalsust meelde ja unustasin oma isikliku õnne ja rõõmu korraks ära," jagas Napp.

Kogemus andi Napile meeldetuletuse ja kinnituse, et kõik on võimalik. "Ütleksin kõikidele eestlastele, et ei pea panema endale mingisuguseid piiranguid või takistusi, kuna me tuleme väikesest riigist. Ei pea ennast väikseks tegema ja tasub suurelt unistada."

Välismaa filmi- ja teleprojektides on Napp end võrreldes Eestiga tundnud näitlejana rohkem väärtustatuna. "Sa oled näitlejana rohkem toetatud ja sa tunned, et sulle makstakse väärilist palka," sõnas ta.

Hetkel elab Napp igapäevaselt Prantsusmaal, kus on ka juba ühes prantsuskeelses sarjas kaasa saanud teha. "Mul oli ainult üks võttepäev, aga minu jaoks oli see suur asi, kuna ma alustasin keele õppimist nullist. See oli mu esimene prantsuskeelne tekstiline roll. Praegu ma keskendungi keele õppimisele, et olla prantsuse keeles pädevam, et oma tööd teha. See võtab aega."