Rahvusvaheliste Emmyde võidusarjad on vaadatavad ka ERR-i kanalites

25. novembril jagati New Yorgis rahvusvaheliste Emmyde teleauhindu. Osa tänavustest võidukatest sarjadest ja filmidest on vaadatavad ka ERR-i kanalites.

Tänavu oli rahvusvaheliste Emmy auhindade jagamisel esindatud 14 kategooria ja 56 nominendi peale 21 eri riiki.

ERR-i kanalites on vaadatavad ja saab peagi vaadatavaks kolm tänavust laureaati.

Parima telenovela ehk seebiooperi kategoorias võitis Hispaania romantiline krimi sugemetega kostüümidraama "La Promesa".

On aasta 1913 ning La Promesasse saabub noor neiu Jana Expósito, sooviga maksta kätte ema surma eest ja leida üles oma vend. Samal ajal valmistub Lujáni markii vanim poeg Tomás abielluma rikka pärijanna Jimena de los Infantesega päästmaks perekonda laostumisest. Pulmapidustuste ajal juhtub markii noorimal pojal Manuelil lennuõnnetus ja Jana päästab sümpaatse noormehe elu. Tänutäheks pakub markii talle tööd ja Jana jõuab tänu Tomási abipakkumisele tõele juba üsna lähedale, kui Tomási mõrv kõik kaardid segamini lööb. Jana peab nüüd leidma oma enda tee La Promesa keeruliste inimsuhete rägastikus ja seisab peatselt silmitsi valikuga – kumb on tähtsam, kas armastus Manueli vastu või kättemaks Lujánide perekonnale.

Sari on juba praegu vaadatav Jupiteris.

Parimaks noortesarjaks tunnistati aga Taani lühisari "Üks kuttidest".

Sotsiaalselt kohmetu Lau läheb koos linnapoistega meestelaagrisse, et tõestada, et ta on "tõeline mees". Kuid asjad muutuvad keeruliseks, kui tal tekivad reisil teise poisi vastu tunded.

Sari on juba praegu vaadatav Jupiteris.

Parima laste animafilmi auhinna pälvis aga südamlik Briti lühifilm "Tabby McTat".

Julia Donaldsoni ja Axel Scheffleri lasteraamatu põhjal valminud animafilm räägib laulvast kassist Tabby McTatist ja tänavamuusikust Fredist, kes naudivad koos Londoni tänavatel laulmist kuniks ootamatu juhus nad lahutab. See saadab kass Tabby pöörasele seiklusele. "Tabby McTat" on film sõprusest, lojaalsusest ja kiisudest.

Film on Jupiteris vaadatav alates 24. detsembrist.

Kogu võitjate nimekiri:

Parim kunstisaade

"Pianoforte" (Telemark sp. z o.o.) Poola.

Parim naisnäitleja

Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying, "Hunger" (Songsound Production / Netflix) Tai.

Parim meesnäitleja

Timothy Spall, "The Sixth Commandment" (Wild Mercury Productions / True Vision) Ühendkuningriik.



Parim komöödiasari

"División Palermo" (K&S Films / Netflix) Argentiina



Parim dokumentaal

"Otto Baxter: Not a F**ing Horror Story" (Story Films / Archface Films / Sky Documentaries) Ühendkuningriik

Parim draamasari

"Les Gouttes de Dieu" (Legendary Entertainment / Les Productions Dynamic / 22H22 / Adline Entertainment / France Télévisions / Hulu Japan) Prantsusmaa

Parim tõsielusaade

"Restaurant Misverstand [The Restaurant That Makes Mistakes]" (Roses Are Blue / Red Arrow / VRT) Belgia

Parim lühivormiline sari

"Punt de no Retorn [Point of no Return]" (TV3 Catalonia) Hispaania

Parim spordidokumentaal

"Brawn: The Impossible Formula 1 Story" (North One Television) Ühendkuningriik

Parim telenovela

"La Promesa [The Vow]" (Bambu Producciones, a Studiocanal Company) Hispaania

Parim telefilm või lühisari

"Liebes Kind" (Constantin Film AG / Netflix) Saksamaa

Parim lasteanima

"Tabby McTat" (Magic Light Pictures) Ühendkuningriik

Parim lastesaade

"La Vida Secreta de tu Mente" (Warner Bros. Discovery / Pictoline) Mehhiko

Parim lastesari

"En af Drengene [Üks kuttidest]" (Apple Tree Productions) Taani