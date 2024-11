Galerii juht kuuemiljonilisest banaanist: kunsti teevad kunstnikud

Möödunud nädalal New Yorgis toimunud oksjonil maksti Maurizio Cattelani seinale teibitud banaani skulptuuri "Koomik" eest 6,2 miljonit dollarit ehk umbes 5,92 miljonit eurot. Artrovert galerii juht Siim Raie sõnul teeb banaanist ja teibist kunsti see, et selle autor on just nimelt kunstnik.

Raie selgitas, et möödunud nädalal kasvas hind niivõrd suureks sellepärast, et tegu on kunstiteosega. "Kunstiteos, mida keegi peab täpselt nii väärtuslikuks," lisas Raie. Teibitud banaani skulptuuri on ka varem müüdud. Esmakordselt oli Cattelani teos müügil 2019. aastal.

"Toona müüdi neid Miamis kaks tükki ja kolmas kingiti kubernerimuuseumile. Teine Miamis müüdud töö oligi nüüd New Yorkis oksjonil ja sai müüdud, läks rebimiseks. Oksjonimaja teatas enne, et on nõus teost müüma ka krüptovaluuta eest ja ostja, Justin Sun ongi ise krüptoärimees, kes on ise ka ühe krüptovaluuta asutanud. Pidas vajalikuks selle töö osta," selgitas Raie.

Raie tõdes, et töö tekitab küsimuse selle üle, mis on kunst. On ju töös kasutatud banaan riknev ja seda tuleb vahetada. Selle jaoks on tööga kaasas ka juhendid ja ostja sai kaasa ka rulli teipi.

Sun ise lubas banaani lähipäevil pärast ostmist ära süüa. "See ei ole lihtsalt kunstiteos, see esindab kultuurinähtust, mis ühendab kunstimaailma, meeme ja krüptovaluuta kogukonda," ütles ta. New York Timesi andmetel osteti teibitud banaan samal päeval vaid 35 sendi eest.

Kuigi igaüks saab banaani seina külge teipida, siis on Raie sõnul vahe selles, et kunsti teevad kunstnikud. "Selle teose autor on selgelt kunstnik. Kui seda teen mina, siis ei ole keegi selle eest tõenäoliselt ka kuut eurot maksma. Aga antud juhul on tegu ikkagi originaalkunstiteosega," tõdes Raie.

"Jah, banaan on riknev ja teip on ka ajutine. Aga kontseptuaalse kunstiteosena tema võlu seisnebki selles, et kokku on pandud justkui kaks väga triviaalset eset ja seda siis kunstniku poolt kindlaks määratud nurga all, kindlal viisil, see ei ole juhuslik. Ta tegelikult katsetas seda sama teost ka pronksi valades või vaigust tehes, aga lõpuks otsustas, et banaan peab olema banaan," rääkis Raie.

Ostu tegi eriliseks ka see, et ostja läks kohe oma oksjonivõitu maailmale kuulutama. Seda tavaliselt ei tehta. "Ma arvan, et ta sai ka paraja portsu meedia tähelepanu, mis oli osa tema motiivist, aga ta on ka kunstikollektsionäär, ostis sealt ka teisi töid ja teda see kunst kõnetab," leidis Raie. Kui uus omanik "Koomikut" kunagi maha müüma hakkab, siis täpsemalt lähevad müüki õigused sellele teosele.

"See on kunstiteos, mis tuleb igal juhul iga kord uuesti luua ja sellega käib kaasas see, et Cattelani üks kord tuleb ja teeb selle valmis. See ei ole nii, et ta lõputult seda kleebib," selgitas Raie.

15. jaanuarini on Stockholmis avatud ka näitus Maurizio Cattelani teiste töödega.