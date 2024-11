Mart Kuusk ja Hannes Hanso alustavad detsembris sõuderetke üle Atlandi ookeani

Kuna reisiga üle ookeani kaasneb eeldatavasti ligikaudu 15-kilone kaalukaotus, on Kuusk viimase aastaga jõudsalt keha- ja lihasmassi kasvatanud. "Ma sain aru, et 65-kilosena 1,95 meetri pikkuse juures töövõime kaoks lihtsalt. See väike põgus inimeksperiment, mille ma teostasin, tähendab seda, et see 15 kilo koosneb 13 kilost kuldaväärt rasvast ja kahest kilost lihasmassist. Mul on erakordselt hea meel selle üle, et see on 50+ meestele kättesaadav oma lihasmassi taastada," rääkis Kuusk "Vikerhommikus".

Suvine Kihnu ja Ruhnu vaheline testsõit möödus Kuusel ja Hansol läbi suurte raskuste, ookeanil loodetakse aga soodsamaid tuuli. "Ma siiralt loodan, et seda Ruhnu ja Kihnu agooniat me seal ookeanil kogema ei pea. Seda põhjusel, et see paat, mis meie käsutuses on, on ikka super. Ma usaldan seda paati jäägitult. Ookeani ületus mängitakse ikka eeskätt selle peale, et vähemalt 80 protsenti tööst teeb ära taganttuul: passaattuul ja Golfi hoovus," rääkis Kuusk ja märkis, et vastupidise teekonna ehk Kariibidelt Kanaaridele sõudmiseks ei ole maailmas ükski inimene suuteline.

Toiduvaru on arvestatud 60 päevaks, igaks päevaks on jaotatud 5000 kilokalorit näo peale. "3000 kilokalorit on plaanitud soe söök, kus me kallame kuuma vee matkatoidule peale, ülejäänud on sellised energialahused ja snäkid," sõnas Kuusk. Joogivee varumiseks kasutatakse pöördosmoosi põhimõttel töötavat automatiseeritud kohvrit, mis käitleb ookeanivee joogiveeks. Lisaks on igaksjuhuks kaasas ka kaks käsipumpa, millega joogivett toota.

Keset ookeani oma reisikaaslasega tülliminekut Kuusk ei pelga. "Mulle tundub, et me oleme piisavalt emantsipeerunud mehed, Hannes ütles ka, et selline vana abielupaar. Selles olukorras meil ei ole valikuid, kuidagi me peame hakkama saama ja me saame ka," sõnas Kuusk.

Kuuse ja Hanso tegemistel saab silma peal hoida läbi Uhhuduuri Facebooki lehe. "Me tahame seda lugu jagada ning meil on väga palju kaasaelajaid. Igapäevaselt me üritame edasi anda selle tohutult põneva päevkorraldus ülevaate 1000 tähemärgiga. Äkki läheb õnneks ka mõni pilt saata seiklusest."

Ookeaniületusest plaanitakse teha ka dokumentaalsari. "Meie roll on rääkida seda lugu sellest, mida me näeme ja kuna Eestis seda praktikat ookeaniületuses väga palju veel ei ole, siis mõnes mõttes teerajajatena jagame seda, mida see tähendab," ütles Kuusk.