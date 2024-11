Maitsva piparkoogitaina saladus on suur kogus taluvõid

Pagar Mildred Aavik jagas "Terevisioonis" näpunäiteid maitsva piparkoogitaina tegemiseks ning tõdes, et taina muudab eriti maitsvaks suur kogus taluvõid. Pagari sõnul võib taina sisse lisada ka aromaatset alkoholi ning väga maitsvad on ka soolase kattega piparkoogid.

"Piparkoogitaina puhul ongi hea, kui see saab nädalakese või vähemalt paar päeva seista, sest vürtsid saavad siis tõmmata, tainas saavutab õige konsistentsi ja rullida on kergem," selgitas Mahe punane kohviku pagar Mildred Aavik. "Šampanjal ja piparkoogil on ühine see, et need mõlemad on munkade leiutatud."

Ammustel aegadel söödi piparkooke aasta läbi ja see oli rikaste lõbu. "Tol ajal oli see meevürtsikook ning koosnes meest, vürtsidest ja jahust. Kooke sai hästi transportida, sest need säilisid väga hästi. Tänapäeval on mesi asendunud paljuski suhkrusiirupiga," lisas pagar.

Aaviku sõnul on piparkooke võimalik valmistada keeruliselt ja ohtlikult ning traditsiooniliselt. "Keerulisemalt tehes tuleks alustada vürtside röstimise ja uhmerdamisega, aga mina soovitan osta piparkoogimaitseainet. Ohtlik osa on suhkrusiirupi tegemine, sest suhkrut tuleb kõrvetada."

Lastega peredele Aavik seda teha ei soovita, sest siirup on väga tuline ning kuna sinna peab lisama ka vett, siis see purskab ja põletusoht on väga suur.

Tänapäeval on olemas väga head suhkrusiirupid, mida saab kasutada. "Põhikomponent, millega mina allahindlust ei tee, on taluvõi. Kuuest kilost piparkoogitainast kilo on või, ehk siis viis pakki võid, et saada kuus kilo tainast. Või, suhkru ja muna vahustad ära ning siis hakkad jahu sisse sõtkuma," õpetas Aavik.

"Kilo või kohta lisan pool kilo suhkrut, pool kilo suhkrusiirupit, kaks ja pool kilo jahu. Suhkru võib asendada ka meega, aga sellel on siis natuke teistsugune maitse," õpetas Aavik.

Mikseriga tuleb segu ära segada ja pärast veel veidi käsitsi ka sõtkuda. "Mikserisse panna ka kõik need ürdid ja muud maitsed, mida soovitakse veel lisada."

Tund enne küpsetamist tuleks tainas külmkapist välja võtta, et seda saaks paremini rullida.

Aavik soovitab taina maitsestada ka lisamaitsetega, kasutada võib näiteks ürdilikööri, konjakit, brändit, purustatud pähkleid ja purustatud mandleid. "Lisatav alkohol võiks olla aromaatne ja maitsekas. Alkoholi mõte pole sinna napsu lisada, vaid just aroomi ja maitset anda," lisas Aavik.

Kõiki komponente ei pea panema taina sisse. Piparkookidest saab ka soolaseid suupisteid, kui piparkoogi peale panna sinihallitusjuustu ja pirni või röstpeedikreemi. "Mina ei soovita taina sisse soolaseid asju panna," tõi Aavik välja. "Esiteks muutub taina säilivus ning selle sisse lisatud parmesan võib hakata ahjus põlema. Oluline on ka vaadata, et tainas liiga vedel ei tuleks."

Tainas säilib külmkapis kolm nädalat, aga kui on värsked toorained sees ja külmkapis seisab, siis võid täna taina valmis teha ja jõulude ajal küpsetada.