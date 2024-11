Eesti meister bikiinifitnessis: olen pidanud ennast väga palju ületama

18-aastane Viimsi tüdruk Mia Mulenok võitis bikiinifitnessis Eesti meistri tiitli, kuigi väikelapseeas avastatud krooniline liigesepõletik oleks ta äärepealt ratastooli sundinud. Kaaluprobleemiga võidelnud Mia rääkis "Ringvaatele", et ta on pidanud ennast väga palju ületama, kuid pole kunagi alla andnud.

"Ma esimesel päeval ütlesin, et ilma selle klaasist karikata ma koju ei lähe," ütles Eesti meister bikiinifitnessis Mia Mulenok, kes tõi koju karika Baltimaade suurimalt kulturismi ja fitnessi võistluselt "Fitlap Cup 2024".

"Mia väljakutsed on teinud meie elutempo veel kiiremaks," ütles Mia ema Krista Mulenok.

Team Reinart treener Peep Reinarti sõnul on Eesti tase väga kõrge ning raske on esimesel aastal kohe võita.

"Kui Mia sündis, sai ta Apgari hindeks kümme. Kolmeaastaselt aga märkas vanaisa, et Mia lonkab," meenutas Mia ema Krista.

"Ärkasin hommikuti üles ja ei saanud oma jala peale astuda, sest oli nii valus," lisas Mia.

Reumatoloogi juures sai Mia väga karmi diagnoosi, krooniline liigestepõletik ehk artriit ning teadmise, et halvimal juhul ei pruugi laps mõne aja pärast enam ise käia.

"Mia oleks võib olla istunud ratastoolis kogu oma elu," meenutas ema Krista. "Laps sai alguses hormoonravi, aga ravimid ei sobinud talle ja ta muutus apaatseks."

Seejärel oli Mia kaks aastat väga spetsiifilisel laktoosi-, gluteeni-, ja suhkruvabal dieedil.

"Ma tundsin lapsena et olen teistest erinev, olen veider, kes ei saa süüa seda mida teised. Mingil hetkel sain aga aru, et vanemad on seda kõike teinud minu heaks, et minu tervis paraneks," tunnistas Mia.

Mia oli 14 kui sotsiaalmeedias hakkas levima peenikeste inimeste iluideaal. "Et piht oleks väike, käed oleksid peenikesed. Hakkasin oma toas ennast salaja pilte tegema, iga päev kaalusin ennast, et näha, kas ma hakkan juba alla võtma. Käisin kaks korda päevas jõusaalis ja kõndisin seni, kui masin näitas, et ma olen 1000 kalorit ära kulutanud," meenutas Mia. "Päevas sõin kaks korda, üks kord salatit ja üks kord kana."

Mia kaalus kaalulangetuse alguses 56 kilo ja tipphetkel 47 kilo. Kahe kuuga kadus üheksa kilo, mis oli aga ohtlikult kiire langus. "Toitumishäiret Mial ei diagnoositud," tõi ema välja.

"Kui sul on see häire, siis sa oled nõus kasvõi aknast alla hüppama, et ei peaks sööma," ütles Mia. "Aga ma sain sellest lõpuks ise aru, et sa võid ju peenike olla ja vähe kaaluda, aga su kehanahk näeb välja nagu rasv, sest sul pole lihast, mis hoiaks sind vormis."

Mia hakkas tegelema jõutõstmisega. 16-aastaselt tuli ta klassikalises jõutõstmises Eesti meistriks. Seejärel hakkas teda huvitama bikiinifitness. "Siis sõin kaks ja pool aastat rohkem, kui mu keha kulutas, et mu keha saaks lihast kasvatada."

"Bikiinifitnessis on kõige tähtsam see, mis sa vanematelt kaasa oled saanud. Mingite asjade puudumisel on praktiliselt võimatu seda ala isegi teha. Keha kuju on oluline. Liigesed on kitsad ja õlavööde lai. Puusad on kitsad. Muudel aladel on lihasmassiga võimalik midagi kompenseerida, aga bikiinifitnessis on see keeruline," selgitas treener Reinart.

"Ma olen nii palju ennast ületanud ja pole alla andnud. Ma tunnen ennast nii ebaproduktiivsena, kui ma midagi ei tee. Mul on kuidagi jäänud nii, et trenn on mul number üks, ma tahan oma elu selle järgi teha. Ma annan endast parima ja naudin, need on kaks asja, mida kindlast peab tegema," on Mia otsusekindel.

"Ma olen praegu õnnelik, sest Mia on ise seda tahtnud, keegi pole talle midagi peale sundinud," on ema Krista tänulik.