Ühtekuuluvuskontserdil "Elukoor" astuvad üles Mari Kalkun ja Haldi

Ühtekuuluvuskontserdil "Elukoor" on füüsilise ligipääsetavuse kõrval tagatud viipe-, kirjeldus- ja kirjutustõlge, kava saab lugeda nii punktkirjas kui ka lihtsas keeles, millest saavad abi intellektipuudega inimesed, aga ka näiteks lapsed või eesti keele õppijad. Kontsert on tasuta.

Kontserdil astuvad üles Mari Kalkun ja Haldi koos saatebändiga ning kammerkoor Encore. Luuletajate Lauri Räpi ja Anne-Mai Tevahi mõtisklusi esitavad Priit Kasepalu ja Maarja Kaplinski, kes teavad omast kogemusest, mida tähendab elu erivajadusega.

Mari Kalkun, kes õpib kontserdiks selgeks ühe enda laulu eesti viipekeeles, tunneb, et ligipääsetavusele ei pöörata piisavalt tähelepanu. "Ühiskond on täpselt nii terve ja tugev, kui seda on tema erinevad lülid," leiab Kalkun. "Kui keegi tunneb end kõrvalejäetuna, siis pole see tugevuse, vaid nõrkuse märk. Iga inimene on unikaalne elusolend, aga kindlasti on puuetega inimestel palju keerukam pääseda mugavalt näiteks kultuurisündmustele, mis on aga ometi oluline osa inimeseks olemisest. Ma usun, et just muusika kaudu saame luua sideme ja suurendada empaatiavõimet."

Tund aega enne ja pärast kontserti tutvustavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tudengid ja õppejõud abivahendeid, mille abil on kõikidel huvilistel võimalus simuleerida erivajaduste kogemist.

Kontserti korraldab igal aastal uus koor, et tutvustada ligipääsetavuse tagamise põhimõtteid võimalikult paljudele kultuurikorraldajatele. Tänavu korraldab kontserti kammerkoor Encore.

Kontserdist teeb 3. detsembril otseülekande ka ETV2 algusega kell 19.00.