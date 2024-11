Kohtla-Järvel esietendus rokkooper linna ajaloost

Kohtla-Järve gümnaasiumi etenduskunstide õpetaja Neeme Kuninga sõnul pani ta lavastusse oma mõtted ja tunded, mis tal aastatega on linna kohta tekkinud.

"Ta on natukene sürreaalne, kohati groteskne, kohati veel minule lõpuni mõistmata. Kuigi ma hakkan tasapisi mõistma neid probleeme ja pingeid, mis on siis väga kaua olnud ja mis ei kipu taanduma," ütles Neeme Kuningas.

Elukutseliste muusikategijate kõrval lavastuses kaasa löönud Kohtla-Järve gümnaasiumi õpilaste jaoks oli linna ajalugu läbi lavaloo põnev jälgida.

"Need laulud panid seda linna ja seda meeleolu nii elavalt tundma. Linn enam ei ole selline, aga kunagi, ma usun, ta oli selline," ütles tantsija Karolin Nano.

"Mina usun ka, et ta kunagi oli selline, aga ma arvan, et kirjutajad panid natuke üle võlli. Aga eks Kohtla-Järve olegi selline üle võlli ja ülivahva linnakene," lisas Gertrud Rande.

Kohtlajärvelane Jaanek Pahka esindas laval kaevurite linna pungiaega. Ta nentis, et Kohtla-Järvet kõrvaltvaataja pilguga nägeval Neeme Kuningal on õigus, et linnas võib tunda veel praegugi nõukaaja hõngu.

"See võtab vist veel veidi aega, et sellest üle saada, aga õnneks kasvab peale uus põlvkond sellest samast riigigümnaasiumist. Kümne aasta pärast me seda hõngu enam ei tunneta, kuid täna seda veel natuke on," sõnas Pahka.

Kohtla-Järve kultuurimajas esietendunud rockooperit on uuel aastal kavas näidata ka Jõhvi ja Narva publikule.