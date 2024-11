60-aastane fitnessimeister Esta Pilt: tunnen end noorena

Esta Pilt pälvis 2018. aasta bodyfitnessi MM-il ja EM-il kuldmedali veteranide arvestuses. "Ma ei põe oma vanust, põhiline on enesetunne. Kuna ma tunnen ennast noorena, siis mind see number ei huvita," sõnas ta "Hommik Anuga" saates.

Eesti meistrivõistlustel tuli paljudele üllatuseks, et Pilt saab kohe 60-aastaseks. "Mul väike eesmärk oli. Vahepeal mõtlesin, et enam ei lähe lavale, aga siis mõtlesin, et 60. aastaselt ma küll ei tea, et keegi Eestis oleks võistelnud, et võiks selle ära teha," rääkis Pilt. Eestis võistles Pilt 35+ vanuste kategoorias, kuid maailma tasemel on loodud ka 50+ vanuserühm, millest Pilt peagi osa võtab, võisteldes Jaapanis toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

"Mulle on eluaeg meeldinud lihastes inimesed, heas vormis, ilus on vaadata. Sellel alal on treenida ka väga lihtne. Kuna ma olen olnud ka pikamaajooksja, siis need treeningud on palju rängemad," rääkis Pilt, miks talle fitness-sport meeldib.

Üheks raskemaks ja olulisemaks osaks hea vormi säilitamisel on Pildi sõnul õige toitumine. "Mina söön kõike, ma ei piira kunagi täielikult midagi, isegi võistluseelsel ajal. Süüa tuleks mõõdukalt, pigem koguseid vähendada, aga lubada endale kõike natukene," sõnas ta. Ka treeningutel oleks vaja harjutuste küllaldast varieeruvust trennist trenni ja nädalast nädalasse, seejuures hoida kõrget pingutusastet.

Kuigi endal pole Pilt mingeid keha edendusi lasknud teha, siis ei suhtu ta iluoperatsioonidesse sugugi halvasti. Siiski tunnistas ta ka, et fitness siiski veidi rikub kehakuvandit. "Oled harjunud nägema madala rasvaprotsendiga inimesi. Kui ma olen juba sellised neli kilo raskem, siis hakkad vaatama, et ei meeldi, kuskilt on juba lõtv," tunnistas ta.

Küsimuse peale, kas ideaalne keha on olemas, vastas Esta Pilt: "Kui inimene enda jaoks ideaalne on, siis see ongi juba ideaalne."