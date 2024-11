Stig Rästa: autoga on Stockholmis isegi piinlik sõita

Stig Rästa on alates käesoleva aasta kevadest oma perega elanud Rootsis Stockholmis. Lugu sinna kolimisega ulatub 2016. aastasse, kui Eurovisioon toimus Rootsis. "Meid kutsuti külla Eesti kooli Stockholmi vanalinnas, me läksime sinna ekskursioonile. See oli kuidagi väga äge ja me istusime seal õues lastega ja mõtlesin endamisi, et kui äge oleks, kui enda laps läheks siia kooli kunagi," rääkis Rästa. See idee ununes muusiku sõnul seitsmeks aastaks kuniks järsku tuli tagasi. "Käisime selle aasta jaanuaris seal perega, käisime koolis, meile öeldi, et on ruumi, tulge. Mõtlesime, et kui me sinna kooli saame, siis lähme ja siis me saime."

Koolis käib õpe peamiselt rootsi keeles, kuid Rästa sõnul on laste sisseelamine läinud sujuvalt. "Enamus õpetajad räägivad eesti keelt ja aitavad neil sulanduda," märkis muusik. "Üks hirm on, et varsti nad saavad omavahel rääkida asju, millest me aru ei saa," muigas Rästa ja märkis, et laste maailmavaate avardamine välismaal elamisega, oligi üks põhilisi põhjuseid, miks kolimine ette võeti.

Koolis käiakse Stockholmis ühistranspordiga. "Autod on kõige halvemas seisus seal üldse, kõigepealt on jalakäijad, siis jalgratturid, siis ühistransport, siis autod. Autoga on isegi piinlik sõita, sest inimesed vaatavad, et "ikka sõidad autoga?" Kõik on ka elektriautod ja meil on selline diiselauto. Raske on autost lahti lasta millegipärast, nii harjunud oled. Selline tunne, et kui pole autot, pole jalgu. Tegelikult nii ei ole ju," rääkis Rästa.

Peale laste kooli saatmist suundub Rästa aga stuudiosse. Kirjutab ta muusikat nii Eesti kui ka välismaa artistidele. "Laulukirjutamine läheb järjest raskemaks iga aastaga, neid laule peab kirjutama umbes sada tükki, et midagi läheks. Muusikaäris on ka midagi toimumas, et suured plaadifirmad ei ole enam nii popid. Ma arvan, et mingi muutus varsti toimub jälle, aga ma ei tea mis see on. Mulle just meeldib see, et tekib uusi huvitavaid asju juurde, siis inimesed peavad ka ennast muutma," rääkis Rästa ja märkis, et see oli ka üks põhjus, miks koliti – elu läks Eestis liiga mugavaks.

Stig Rästa jätkusalm "Viimsi issid" laulukirjutaja Emily J laulu salmile "Kakumäe emmed" kogus Tiktokis vaid päevadega üle 100 000 vaatamise ja keskendub Rästa muredele, mis otseselt Viimsit puudutavad. Kuid laulab ta ka muredest, mis puudutavad näiteks sotsiaalmeediat ja ärevust. "Ma näen, missugune võitlus käib tähelepanu üle, see on jõhker, õnneks meil on lastel koolis telefonid keelatud," rääkis Rästa ja märkis, kuidas ka enda lastelt võtsid nad Karinaga peale kaht kuud telefonid ära. "See muudab nii räigelt lapsi, suure tüliga saime neilt need kätte, võõrutusnähud kestsid paar nädalat ja siis õnneks kadus ära."

"Hommik Anuga" stuudios esitas Stig Rästa oma jõululaulu "On jõulud", mis samuti tõsistel teemadel kirjutatud.