Anett: mina loorberitele puhkama ei jää

Anett võitis koos Frederik Küütsiga välja antud albumiga "Read Between The Lines" eelmisel aastal Eesti muusikaauhindadel soul'i, funk'i ja R'n'B kategoorias parima artisti auhinna. "See on nii äge, et see kategooria on tekkinud, sest tegelikult sellesse žanrisse kuuluvaid artiste on juba omajagu," sõnas Anett ja lubas, et tema loorberitele puhkama ei jää. "Minus vist seda külge ei ole, et kui auhind või ilus tunnustus tuleb, et ma siis kuidagi loorberitele puhkama jääks. Töö käib ikka kogu aeg edasi," kinnitas ta.

Detsembris annab Anett enda karjääri suurima kontserdi Tallinnas Kultuurikatlas. Laulja sõnul on kontserdi eel kerge värin sees. "See on selline esimene ise tehtud, oma tiimiga saame korraldada esimese nii suure kontserdi. Kui ei tekiks seda värelust sisse või ei tekiks õrna pingefooni, siis võib-olla ei oleks õige asi," arvas ta.

Enda mahalaadimiseks käib Anett aga enda kodukohas Võsul spordihoones poksimas. Lisaks poksimisele ja muusikale on lauljale tähtis ka taaskasutus. "Selle kimono autor on Helen Tikkas-Kikerpe, ta tegi selle mu esimese täispika plaadi "Morning Afteri" esitluskontserdiks," sõnas Anett ja märkis ka, et kimono sündis vanast kardinakangast.

Läinud nädalal ilmus Anetil ka uus singel "What They Say". "Minu jaoks on selle loo juures olnud algusest peale soe ja hoitud tunne. See räägib kodust ning kodu hoituse ja soojuse tundest. Ma arvan, et see sobib siia natuke külma ja halli aega ilusasti."

