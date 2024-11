Länik ja Sisask Vitamiini kontserdist: me ei tule lavale pisaraid valama

5. detsembril on viimane võimalus minna ansambli Vitamiin kontserdile, muusikud on lubanud, et hiljem enam sellises koosluses lavale ei tulda. Marju Länik ja Siiri Sisask meenutasid "Vikerhommikus" enda Vitamiinis veedetud aastaid ja vaatasid otsa ansambli viimasele kontserdile.

Ansambel Vitamiinil on läbi aegade olnud mitmeid ja mitmeid lauljaid, nende seas näiteks Raul Sepper, Anne Veski, Mait Maltis, Aivar Mäe, Raul Palsner ja mitmed teised, kuid ka Marju Länik ja Siiri Sisask.

Sisask rääkis, et kui tema 1987. aastal Vitamiiniga liitus, ei julgetud veel midagi väga selgelt riigivõimuvastast öelda, kuid esimesed ilmingud sellest olid siiski olemas. "Eks selline läbi lillede mingi vabaduse sõnum oli õhus juba päris tugevalt. Punkliikumine ja kõik need asjad olid juba laineharjaga tõusmas. See ei tähendanud küll erilisi teravmeelsusi, võib-olla lihtsalt sõnumid läksid kuidagi ühiskonnakriitilisemaks," rääkis ta.

Sisask meenutas, kuidas vahel tekkis Nõukogude tsensuuri tõttu päris vastandlikke kooslusi. Näiteks Vitamiini laul "Rahuriik" oli sõnade järgi väga Nõukogude ühiskonda toetav, kuid oli loodud keelatud artisti muusikale. "See oli Nina Hageni laul, kes oli Nõukogude Eestis keelatud – seal oli selliseid naljakaid kooslusi," sõnas Sisask.

Marju Länik meenutas aga, kuidas tal oli probleeme lauluga "Kitsas", millele oli sõnad kirjutanud Ott Arder. "Laul räägib puhtal kujul sellest, kuidas laulja tahab laval olla, aga laval on palju neid, kes sinna tahavad pääseda ja seal võib kitsas olla. Aga hakati otsima sõna "kitsas" tagant, et mis see ikka tähendab? Teine laul, millega oli ka fondikomisjonis probleeme, oli "Rokk on mõnus ja popp", mille teksti autor olen ma ise. See ka ei meeldinud, nii et Vitamiini LP peal on see laul pealkirjaga "Kutse tantsule"", rääkis Länik.

Läniku sõnul ei olnud Vitamiin siiski eriline revolutsiooni bänd. Stiil ja suund muutusid aga vastavalt sellele, kes parajasti laulsid. Suuri lavasid vallutati üle Nõukogude Liidu. "Mina ei mäleta mitte ühtegi süldipidu Vitamiiniga. Kui mind kutsuti 1981. aastal, siis sõitsime kohe väga suurtele lavadele esinema," meenutas Länik kontserte Moskva suurtes saalides, Peterburis, Minskis.

5. detsembril toimub Alexela kontserdimajas aga Vitamiini viimane kontsert "Viimane vaatus", kus ka Länik ja Sisask üles astuvad. "Minu jaoks Vitamiin on kõik need teised lauljad, kes on seal olnud. Mina lähen sellele kontserdile kogema ja kuulama teisi artiste," sõnas Sisask. "Õudselt tore on neid inimesi näha, mis neist on saanud, mis nende mõttemaailm on ja korraks koos uuesti puudutada seda aega. Minu jaoks on see nostalgia ja ausalt öeldes ka väljakutse laulda uuesti neid asju, sest minu hääl on palju madalamaks läinud," lisas ta.

Länik nõustus, et tegu on teatava nostalgia kontserdiga, kuid mitte ainult. "See ei tähenda, et me tuleme sinna pisaraid valama lava peale, vaid kuna me oleme kõik muusikaga praeguseni seotud, siis see on lihtsalt üks erakordselt tore taaskohtumine. Olid ilusad ajad, meenutame neid, tuleme kokku, ilma muusikate me ei saa," rääkis ta.