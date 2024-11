Säm: et olla autentne muusik, peab olema haavatav

Säm avaldas reedel, 22. novembril oma teise albumi "Südamelt ära". Räppar ütles "Terevisiooni" stuudios, et sai teise albumi kallal tööd alustades aru, et autentne muusik peab olem haavatav. Siis on artist ise rahul ja muusika on päriselt mõjuv, lisas ta.

Albumi ilmumisega jalgu sirgeks lasta ei saa. "Mul on tunne, et paljud artistid teevad selle vea ja arvavad, et kui plaat on välja antud, siis on töö tehtud. Tegelikult siis töö alles algab," rääkis Säm ja lisas, et plaati tuleb siis ka müüma hakata.

"Tihtipeale korraldatakse albumi või singli ilmumise puhul esitluspidusid, saadakse kokku muusika- ja meelelahutustööstuse inimestega ja kuulatakse koos uut plaati või singlit. Seda korraldatakse tihti baarides või klubides. Mina korraldasin selle enda kodus. Kutsusin inimesed sinna ja võtsime plaadi vastu," tutvustas Säm ühte oma turundusnippi.

"See läheb võib-olla kokku ka albumi enda personaalsusega. Ma olen plaadil väga haavatav, räägin teemadel, millest inimesed muidu rääkida ja ei julge. Samamoodi, kui sa lased inimesed ikkagi enda koju, siis on see üpris märkimisväärne," lisas ta.

Värske album räägib räppari enda kogemustest ja elust. "Umbes poolteist aastat tagasi, kui ma seda teist plaati kirjutama hakkasin, siis mõistsin, et olla autentne muusik ja rääkida päris asjadest, siis mul on tunne, et peab olema haavatav. Peab andma endast tüki. Selleks, et mina ise oleks aastate pärast tagasi vaadates selle muusikaga rahul ja et muusika päriselt mõjuks ka. Sellist pop-tapeeti on alati tore teha, aga see, mis päriselt südamest tuleb, on minu meelest tähtsam," leidis Säm.

Kui räpparit midagi intrigeerib, siis tahab ta selle kohe ette võtta. "Kui miski tundub põnev, siis tahaksin kohe sellega tegeleda. Sellel on omad plussid ja miinused. Kõigega ei jõua tegeleda, aga ma olen selline ettevõtlik, tahaks pidevalt toimetada, ei suuda kuidagi paigal olla. Paigal olemine on kõige hullem asi. Kui mingi projekt on valmis ja oled lõpuks kodus, siis esimesed tund aega on võib-olla hea, aga siis mõtlen juba, et mida siin kodus teen," kirjeldas Säm ennast.