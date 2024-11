Uue muusika reede: 5miinust, Anett, Popidiot, Daniel Levi jpt

Popidiot – "The Hairdresser"

2004. aastal Tartus tegevust alustanud Popidiot tähistab 20. sünnipäeva uue singliga. Loo autorid on Matti Peura ja Rein Fuks, lindistusel pakub süntesaatoritega tuge ka Taavi-Peeter Liiv. Uut singlit esitletakse 20. detsembril Uues Laines, kus tähistatakse ka 15 aasta möödumist albumi "Antenna of Love" ilmumisest.

The Hairdresser by Popidiot

Daniel Levi – "Some Day"

Levi uus singel valmis koos Rootsi laulukirjutaja Kevin Faye ja produtsent Gustav Blombergiga, kellega koos kirjutas Daniel ka oma eelmise singli "Nice Things"."Ma vajasin laulu, mis meenutaks mulle, et ma ei saa jääda ootama mingit maagilist päeva," rääkis Levi loo inspiratsioonist. "Kirjutasime selle loo Gustavi ja Keviniga, sest ka nemad tundsid sama – oleme liiga kaua öelnud, et "ühel päeval ma teen seda". Aeg on tegutseda!" selgitas laulja.

Anett – "What They Say"

Karjääri suurimaks soolokontserdiks valmistuv Anett andis välja singli "What They Say", mis valmis koos Jonas Kaarnametsa ja Ameerika Ühendriikides resideeruva helilooja-produtsendi Ms Madliga. ""What They Say" kannab minu jaoks endas sellist hilissügist pehmust, sumedust ja sooja hoitud tunnet. Külma aja mõtisklus sellest, mis minu jaoks kodust kodu teeb ja mis on see, mis tegelikult sellist tõelist hoituse tunnet tekitab," rääkis laulja.

Marmormaze – "Bad Bad Bad"

Marmormaze'i ehk Kristjan Nuusi värske pala on esimene uuel aastal ilmuvalt albumilt "Vidi Marmor, Veni". "Soovisin selle looga minna tagasi kergemasse, lihtsamasse aega ning videoga tahtsin vaatajat üllatada," selgitas muusik.

Vera Vice – "Ever Since"

Eesti elektroonilise unelmapopi duo Vera Vice avaldas reedel seitsmeloolise lühialbumi "Far Far Away". Vera Vice'i üks liige, Ave Vellesalu kirjeldas uut albumit kui duo jagatud alateadvuse väljasalvestust. "Sellele on püütud meie kahehäälne umbluu ja joovastus lõputust, lainelise kõverjoonena kulgevast elurütmist."

Far Far Away by Vera Vice

Reket – "Tallinna poiss"

Reketi uus singel saadab PÖFF-il esilinastunud vendade Eskode debüütmängufilmi "Mind on kaks", mis 29. novembril ka kinolevisse jõuab. "Ya boy Reket mängib antud filmis üht omalaadset tegelast ja kirjutas käesoleva loo pühendusega filmile – more or less. Panime kokku selle loo ja kaadrid filmist, nii et liiga palju stoorit ära ei jutustaks," kommenteeris Reket. Loo produtseeris Onyx.

Elis AM – "Can't You See Yourself"

Viljandi taustaga vokalist ja elektroonilise alternatiivpopi artist Elis AM avaldas EP "The Underlying Panic". Tegemist on noore artisti, kes varem tegutses sünt-pop duos Elis & Öö Klubi teise kogumikuga. Lühi albumi neli pala jäävad muusikaliselt meloodilise elektroonika, tumedakõlalise downtempo ning sillerdava dreampopi avaratesse piiridesse. Kaido Kirikmäe meisterdas albumi B-poolele ka kõikidest lugudest eksperimentaalsemad drumless versioonid.

Säm ja Karl Killing – "Päikest ja soojust"

Räppar Säm avaldas reedel oma teise albumi "Südamelt ära". Albumi produtseeris Karl Killing, kes eelviimasel lool ka vokalistina kaasa teeb. Teine album on artisti sõnul tema kõige isiklikum ja läbipaistvam projekt. "Ma ei tahtnud seekord hiilida ridade vahel. Räägin otse kõigest, mis on minu jaoks oluline – mu pere, sõbrad ja eelkõige mu kaaslane, kellele see album suuresti pühendatud on," selgitas Säm.

Ajukaja ja Mart Avi – "Smashed"

Teisipäeval avaldasid muusiku ja produtsendid Ajukaja ja Mart Avi 16-loolise albumi "Death of Music". "On plaate, mis tabavad nagu vilisev kuul õigel hetkel, rebides muusika lõhki ja paljastades selle lagunenud koed, et luua midagi uut. Me usume, et see on üks sellistest plaatidest," kirjeldasid plaati autorid ise.

372Kaspar ja 5miinust – "Nätakas"

Neljapäeval ilmus plaadifirma Universal Music alt produtsendi 372Kaspar debüütalbum, millel kuuleb palju nimekaid Eesti artiste. 13 loo peal teevad lisaks 5miinusele kaasa ka Reket, Elina Born, Merilin Mälk, Genka, Pluuto, Maian, Kirot jt. 372Kaspar on varem 5miinusele produtseerinud muuhulgas loo "Karussell".

Kuriks – "Vaikuse hääl"

Raskerokiansambli Kuriks teine singel jätkab kuulaja juhatamist uuel aasta ilmuva lühialbumi poole. Muusika lõi Lauri Kuriks ja laulusõnad kirjutas Kris Leinatamm-Sepp.

SAAAR – "May Heaven See"

Laulja ja laulukirjutaja Mariann Saar andis välja oma sooloprojekti SAAAR esimese singli. Loo autor on Mariann Saar, produtsendina pakkus tuge Taavi Paomets. Artisti sõnul kombineerib lugu pehmet minimalistlikku R&B' ja rahulikku romantilist meeleolu ning kutsub kuulajaid aeglustuma ning nautima hetki, mis toovad ellu rõõmu ja harmooniat.

Jack Harlow – "Hello Miss Johnson"

Kentucky räppari Jack Harlow selle aasta esimene singel. Loo produtseerisid noor Norra produtsent Aksel Arvid ja räppari vend Clay Harlow.

Father John Misty – "Josh Tillman and the Accidental Dose"

Ameerika laulja ja laulukirjutaja Father John Misty, kodanikunimega Joshua Michael Tillman, avaldas reedel kuuenda albumi "Mahashmashana".

Tyla – "Tears"

Aasta alguses debüütalbumi avaldanud Lõuna-Aafrika Vabariigi lauljatar, kes muidu tuntud oma koduste saundide ja Lääne popmuusika segamise poolest, avaldas nüüd hoopis akustilise kitarriga ballaadi.

Lil Nas X – "Need dat boy"

Lil Nas X avaldas teist nädalat järjest singli eesootavalt albumilt "Dreamboy".

Miguel – "Always Time"

Üle aasta vaikne olnud California RnB-laulja Miguel andis välja singli üliemotsionaalse ja -melanhoolse ballaadi "Always Time".

Kuula kõiki lugusid siit: