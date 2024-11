Varajase muusika festivalil kuuleb ja näeb haruldasi pille

"Festival keskendub sellisele varajasele muusikale, mida esitatakse just vanadel pillidel ja vanade pillide koopiatel. Festivalil on meil alati hästi palju väliskülalisi ja eesti muusikuid. Sel aastal on meil avakontserdil Eesti Barokkorkester," ütles flötist ja varajase muusika festivali korraldaja Reet Sukk. "Sel aastal on palju tähelepanu pööratud ka noortele muusikutele."

Tänu Andrew Laurence-Kingile ongi barokkorkester käima läinud. "Andrew barokkharf on koopia Stradivariuse ainsast säilinud harfist. Stardivariust tuntakse tänapäeval viiulimeistrina," tõi Sukk välja.

Sukk näitas stuudios erinevatest materjalidest ja erinevates häälestustes flöödilisi. "Barokkflööt erineb kaasaegsest flöödist selle tõttu, et tänapäevane flööt on metallist ja paljude klappidega. Nii väliskuju kui ka sisemus erineb väga suurel määral ja pillid teevad ka erinevat häält, nende kõla on erinev."

Tallinna varajase muusika festival algab 23. novembril ning kestab esimese advendini.