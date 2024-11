Taavi Rõivas: Von Krahli "Kindlates kätes" oli päris ägedaid osatäitmisi

"Ma ei osanudki midagi oodata, pigem eeldasin, et ega seal ei tule mingit poliitikute ülistamist, küllap ikka tahetakse puid alla panna ja rahvast lõbustada. Kõik oli väga loogiline," ütles endine peaminister ja Reformierakonna pikaajaline liige Taavi Rõivas, kes käis vaatamas Von Krahli Teatri suurlavastust "Kindlates kätes. Missa Reformierakonnast."

Rõivast kehastas näitleja Edgar Vunš. "Ennast on väga raske ära tunda. Ütleksin pigem nii, et väga värskelt mõjus Liisa Saaremäel Andrus Ansipina. Siim Kallast mängis Gert Raudsepp, kes tegi väga hea rolli. Juhan Ulfsak Kristen Michalina ka. Oli päris ägedaid osatäitmisi," kiitis Rõivas.

Ennast ei pidanud Rõivas kuigi heaks parodeeritavaks. "Tehti tegelikult hästi, värskelt ja ägedalt. Olla ise selles rollis ei ole kõige mugavam, aga ma loodan, et publikule meeldis, sai nalja ja sai nende inimeste üle, kes on Eesti juhtimise juures 30 aastat olnud, ilkuda," muheles Rõivas.

Siim Kallast kujutati lavastuses Reformierakonna isana, kellel on oma loodud erakonnast raske lahti lasta. "Ma arvan küll, et see on nii, siin ei ole küsimustki. Siim Kallas ju selle erakonna lõi ja pärast seda, kui Kallas lahkus Brüsselisse, päris palju muutus. Siimu ajal olime tõepoolest märksa kitsama fookusega majandusliberalismile orienteeritud ja need ideaalid on erakonnas jätkuvalt alles. Andruse juhtimise ajal läks fookus kindlasti laiemaks, tegelikult läks juba Siimu juhitud viimastel aastatel, kui Parts sai peaministriks ja kui tuli vanemahüvitis."

Ansipi rattasõidu osa lavastuses oli Rõivase sõnul väga adekvaatne. "Ta sõidab ikka tuhandeid kilomeetreid. Selle osas oli kõik täpne."

"Tervikuna mõjus etendus küllalt täpselt ja küllalt usutavalt. Teadlikult oli ju vinti peale keeratud," tõi Rõivas välja.

Lavastuse tekst sündis Eero Epneri tehtud intervjuude põhjal. "Eero Epner rääkis minuga ka," lisas Rõivas. "Ta küsis väga detailseid asju, alustades koosviibimistest kuni plakati kleepimiseni. Need asjad, mida meie käest küsiti, olid väga nüansid, aga meie tegevus on kogu aja olnud ju avaliku tähelepanu all, seda ei pea meie käest küsima."

Rõivas tõi välja, et kõige heatahtlikum oldi Paul-Eeriku Rummo suhtes. "Me kõik saime seal vastu pead, aga Siimu kehastati mingites asjades väga täpselt, ka Ulfsaki kehastatud Kristenis oli kindlasti äratundmist. Liisa Saaremäel Ansipina oli väga huvitav valik ja tundes nii Andrust kui Liisat, siis see oli päris geniaalne."