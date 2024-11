Theorbivirtuoos: hakkasin seda unikaalset pilli mängima sõbra palvel

"Theorb leiutati 16. sajandi lõpus Itaalias. Põhimõtteliselt on see suur lauto. Pillil on lauto kere ja siia on lisatud pikem kael, sest mängitakse väga pikkade bassikeeltega. Theorb on kitarrist 20 sentimeetrit pikem roobist sadulani," selgitas theorbivirtuoos Matthew Wadswort, kes sündis pimedana.

Silmanägemise puudumist pole ta aga kunagi puudeks pidanud.

Theorb on mõeldud kammermuusika mängimiseks.

"Alustasin kuueaastaselt kitarri mängimisega. Mängisin klassikalist kitarri ja rokkbändides elektrikitarri," meenutas Wadsworth.

Siis tuli mängu aga üks omamoodi juhus. "Üks mu sõber tõi lavale 17. sajandi ooperi ja palus, et ma mängiksin seal theorbi. Kuninglikus Akadeemias, kus ma tol ajal klassikalist kitarri õppisin, oli üks theorb olemas ja laenutasin selle endale koju. See köitis mind, sest see muusika meeldis mulle nii väga. Ma naudin väga ka teiste muusikutega koos mängimist."

Pilli mängimiseks pidi ta oma küüned ära lõikama, sest kitarri sõrmitsetakse just küüntega, theorbi aga mitte. Wadsworthil on selline pill, mille kaela saab pooleks kokku panna, et pika kaelaga pilli oleks lihtsam transportida.

"Ostsin pillile lennukis eraldi koha, sest seda ei saa pagasisse anda," lisas pillivirtuoos.

Wadsworthi sõnul maksab theorb umbes 10 000 eurot.

Theorbi saab kuulata 23. novembril Tallinnas Varajase muusika festivalil.