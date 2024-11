Jüri Tiidus: kui Tiit Sukk ei oleks näitleja, oleks ta automüügimees

Näitleja Jüri Tiidus rääkis "Vikerhommikus", et tema sõber Tiit Sukk on tööelus suur põdeja, aga vabal ajal meeldib talle jõusaalis ja kõndimas käia, arvutimänge mängida ning süüa teha. Kui Sukk ei oleks näitleja, oleks ta Tiiduse arvates automüügimees, sest Tiidus ei vaheta iialgi autot ilma Sukaga nõu pidamata.

"Tiit on päris suur põdeja. Ükskõik, mis töö või kohustus teda ees ootab, siis ta hakkab põdema," ütles näitleja Jüri Tiidus, Tiit Suka kolleeg ja garderoobikaaslane Draamateatrist. "Ma ei tea, mida ta põeb, tal tuleb ju kõik nii hästi välja, kõik erialaselt õnnestub, kui ta midagi teeb."

Näitleja Liisa Pulk on jaganud Tiit Sukaga tele-eetriaega ning teinud rolle lavalaudadel. "See on näitlejatega kaasaskäiv klišee, et kui sa oled näitleja, siis sulle kindlasti meeldib olla tähelepanu keskpunktis. 90 protsendile näitlejatest ei meeldi olla tähelepanu keskpunktis. See ei ole üldse nii, et kõige mõnusam hetk on elus, kui kõik mind vaatavad ja kuulavad, " tõi Pulk välja.

Juba mitu aastat teeb Sukk telesarjas "ENSV" lisaks näitlejatööle ka kaameratagust tööd sarja lavastajana.

"Selle tööga saab ta väga hästi hakkama. Ma olen alati arvanud, et Tiit saab sarja lavastajarolli eest natuke liiga vähe tunnustust," ütles Pulk. "Ühel hetkel ei saanud režissöör Ain Mäeots tulla ja palus Tiidul end asendada. See oli Tiidule päris ootamatu pakkumine, mingil ajal nad tegid seda tööd Ainiga paralleelselt, aga viimasel aastad on Tiit olnud ise režissööri rollis."

Pulga sõnul on Tiidul suurepärane omadus, et ta ei lähe pingelistes olukordades närvi või vähemalt ta ei näita seda absoluutselt välja. "Ta suudab säilitada hästi muheda oleku, kus kõikidel teda ümbritsevatel inimestel on hästi turvaline olla."

Tiidus sattus Draamateatrisse tööle minnes Sukaga ühte garderoobi. "Ega ta väga jutukas ei olnud. Ma julgeksin öelda, et ta ei lase endale väga kergelt ligi. Kui ta su lõpuks omaks võtab, ega ta siis ka väga palju ei räägi. Me käime jõusaalis ja kõndimas, need on ventiiliks, auru väljalaskmiseks, vahel kõnnime vaikides," ütles Tiidus.

"Tiiduga on kogu aeg naljakas ja tore olla. Mõnel inimesel lihtsalt on selline muhe ja hea olek, mida ta endaga ruumi kaasa toob," lisas Pulk.

"Tiidul on teatris vigurvända kuulsus. Need on Tiidu väikesed naljad," ütles Tiidus.

Pulk meenutas lugu, kus Sukk pani ühel "ENSV" võttepäeval oma iPadi, kust vahetevahel meeldetuletuseks teksti vaatas, võtte toimumisajal nii kindlasse kohta, et leidis selle alles aasta aega hiljem ühest vanast leivakapist, mis oli võtteplatsil.

Tiiduse arvates on Sukal teatris olnud väga häid rolle ning teater on teda vääriliselt kohelnud. Suurimaks üllatuseks oli Tiiduse jaoks lavastus "Vend Antigone, ema Oidipus", kus Sukk kehastas pikkade valgete juustega Dionysost.

"Sellist Tiitu ma ei olnud küll näinud," lisas Tiidus. "Eks see taak Tiidul oli, et kuna ta on selline päikesepoiss, siis olid tal kogu aeg lõbusad ja koomilisemad rollid, nüüd on hakanud vaikselt ka tõsisemaid rolle tulema."

Kui Sukk ei oleks näitleja, siis tegeleks ta Tiiduse arvates autodega. "Automüügimees näiteks," muheles ta. "Ta on rallimängudes väga osav ja ta teab autodest väga palju. Ma alati võtan Tiidu appi, kui ma autot ostan või vahetan. Samas sobiks talle ka matkamehe roll, sest talle väga meeldib loodus."

"Tavalisel argipäeval on ta kas kõndimas, mängib PlayStationit või teeb süüa, me tihti vahetame omavahel retsepte, Tiit teeb väga hästi kalatoite," ütles Tiidus.

Juubeli puhuks tehti Sukale väike üllatus. "Kingituseks oli see, et ta sai Eestist ära. Ma olen näinud viimastel nädalatel seda põdevat Tiitu, kes kõikide nende intervjuude pärast hirmsasti põeb kogu aeg. Nüüd ta saab kolm-neli päeva puhata. Ma soovitaksingi Tiidule, et võta rahulikult, ära põe," muheles Tiidus.