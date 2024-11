Galerii: Tiit Sukk tähistab 50. sünnipäeva

21. novembril 1974. aastal Jõgeval sündinud Tiit Sukk on lõpetanud 1998. aastal Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 18. lennu. Alates samast aastast on ta Eesti Draamateatri näitleja. Lisaks on ta mänginud mitmetes filmidest ja teleseriaalides ning andnud hääle paljudele multifilmitegelastele.

Tiit Suka juubelile on pühendatud ka ETV2 pühapäevane teemaõhtu.